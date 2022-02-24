Президент США Джо Байден заявил, что одна Россия несет ответственность за смерти и разрушения, которые принесет нападение на Украину. Американские пользователи Twitter обсудили слова президента под соответствующей публикацией The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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"Вы должны были убедить Украину отказаться от любых требований по вступлению в НАТО!» — указывает @WePrevails.

«Интересно, взяли ли мы на себя ответственность за все смерти и разрушения, которые мы причинили в Юго-Восточной Азии, Афганистане, Ираке и Сирии. Или смерти оплакиваются только тогда, когда они в Европе?» — спрашивает @NaimNazha.

«Как насчет того, чтобы просто не воевать с Россией сейчас, мы только что проиграли Афганистан…» — отмечает @XBOX79070606.

«Кто несет ответственность за гибель людей в Ливии?» — интересуется @Thabo14020629.

«Лучше бы дождь пошел поскорее. Думаю, сейчас самое время посмотреть, насколько хорошо прошли переговоры по НАТО и насколько вы все были едины?» — пишет @MonicaAiken.

«Окей, я завязываю с тем, чтобы быть экспертом по вакцинации. На этой неделе я буду экспертом в политологии», — иронизирует @CFC_kaftan.

«Санкции против России должны быть сокрушительными и беспощадными. Мы должны размолоть Путина в пыль», — категорична @MerileeParis.

«Израиль делает подобное в Палестине и по отношению к палестинцам, но США молчат? Другие стандарты для Израиля???» — спрашивает @sandman2984.

Никита Устинов ИА REGNUM Двойные стандарты

«Это позор, что Белый дом провоцирует большие страны на нападение на маленькие страны, и в последние моменты США убегают из той ситуации, которую они создали. Только США ответственны за всю эту ситуацию между Россией и Украиной», — подчеркивает @Kailash88Singh.

«А как насчет рук США, на которых кровь миллионов иракцев, афганцев, сирийцев, ливийцев и многих других стран. А теперь вы, святые воины, читаете лекции о смерти и разрушении. Лицемерные гады», — злится @sayem24039738.

«США организовали кризис на Украине, используя военную риторику, чтобы убить NordStream2. СМИ, не обращайте внимания на обеспокоенность России по поводу расширения НАТО на восток, поддерживаемых США цветных революций и создания марионеточного режима на Украине. Хоть раз сообщите правду», — просит @dlbj231.

Как сообщало ИА REGNUM, сигналы России о необходимости прекращения провокаций против Луганской и Донецкой Народных Республик властями Украины услышаны не были. Такое заявление сделал 24 февраля постпред России при Организации Объединённых наций (ООН) и в Совбезе ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза ООН по Украине.