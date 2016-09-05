22 Февраля
 
8:23

Бурятия готова принять беженцев из ДНР и ЛНР

В Бурятия готова принять до 400 граждан Донецкой и Луганской народных республик.

8:22

В Самарской области сообщили о подготовке к приему беженцев с Донбасса

Четыре пункта временного размещения развернули в Самарской области для приема беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Данный вопрос обсуждали на оперативном совещании в областном правительстве.

8:13

Зеленский заявил о праве Украины на индивидуальную и коллективную оборону

Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону, заявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении к гражданами.

8:08

Глава Самарской области поблагодарил жителей за помощь беженцам из Донбасса

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил жителей региона, которые откликнулись на призыв о помощи жителям Донбасса. Об этом 21 февраля он написал на своей странице в социальной сети.

«Благодарю каждого жителя Самарской области, кто не остаётся в стороне и откликается на помощь братскому народу, нашим соотечественникам, которые оказались в трудной жизненной ситуации», — написал Азаров.

8:05

В Европарламенте оценили устойчивость России к западным санкциям

Депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек заявил, что Россия выработала высокую устойчивость к санкциям, введённым западными странами после событий 2014 года.

7:58

Володин: признание ЛНР и ДНР остановит гуманитарную катастрофу

Признание независимости Донецкой и Луганской Народных Республик и ратификация договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи должны остановить бойню, гибель наших граждан и соотечественников, там проживающих, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

7:57

Небензя обвинил Запад в накачивании Киева оружием

Западные страны без зазрения совести накачивают Украину вооружениями и инструкторами, заявил постоянный представитель России в Организации Объедененных Наций Василий Небензя на заседании Совбеза ООН.

7:53

МИД Казахстана выступил за дипломатическое решение ситуации на Украине

Казахстан надеется, что ситуацию вокруг Украины удастся разрешить дипломатическим путем, заявил глава казахстанского МИД Мухтар Тлеуберди в ходе беседы с журналистами.

7:45

Тюменцы за сутки собрали 7 тонн гуманитарной помощи беженцам из Донбасса

В Тюменской области за сутки собрали семь тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. В Ростовскую область направлены продовольствие, посуда, средства гигиены, СВЧ-печи, чайники и другие необходимые предметы, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

7:37

В Ульяновской области создан центр благотворительной помощи эвакуированным жителям Донбасса.

Подробности в материале: В Ульяновске организованы пункты приёма гуманитарной помощи

7:36

В Чувашии 22 февраля примут первых эвакуированных граждан Донбасса.

Читайте подробнее: Чувашия введёт режим повышенной готовности

7:36

Сегодня, 22 февраля, Госдума обсудит договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛНР и ДНР.

Об этом: Госдума закрепит признание независимости ЛНР и ДНР

7:35

В результате обстрелов со стороны военнослужащих Украины было повреждено 14 домовладений на территории ЛНР.

Читайте также:В ЛНР при обстрелах украинскими боевиками были повреждены 14 жилых домов

7:35

В Чувашии сформирована рабочая группа, на которую возложены функции по приёму и обеспечению всем необходимым эвакуированных граждан Донбасса.

Подробности в материале:В Чувашии создана рабочая группа для помощи беженцам из Донбасса

7:35

Пермский край в ближайшее время ожидает прибытия 500 человек, которые вынужденно покидают Донбасс. Тема помощи беженцам обсуждалась на заседании Совета глав муниципальных образований Прикамья под председательством губернатора Дмитрия Махонина, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Для беженцев на территории Перми и Пермского района организованы пункты временного размещения (ПВР), которые созданы преимущественно в санаториях и детских оздоровительных лагерях. Они обеспечены пищеблоками, местами для отдыха и всем, что требуется для проживания. В дальнейшем при необходимости ПВРы могут быть развернуты в Березниках и Бардымском муниципальном округе.

Читайте подробнее: Пермский край приютит 500 беженцев из Донбасса

7:33

Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что регион готов принять беженцев из ДНР и ЛНР.

Читайте также: Это наш долг — помочь ни в чём не повинным людям — глава Колымы о беженцах