Ситуация в Донбассе максимально обострилась к 21 февраля: власти республик сообщали о проникновении украинских диверсантов, на территорию России прилетали выпущенные ВСУ снаряды, пограничники ливквидировали проникшую в РФ диверсионную группу, а из-за действий украинской армии значительная часть территории ДНР осталась без водоснабжения.

После решения России о признании независимости ДНР и ЛНР ситуация заметно успокоилась, жители Донецка, Луганска и других городов впервые за долгое время провели ночь в тишине.

В соответствии с соглашениями между Россией и ЛНР и ДНР, помощь в обеспечении мира на их территории начали оказывать Вооруженные силы РФ.

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