Бурятия готова принять беженцев из ДНР и ЛНР
В Бурятия готова принять до 400 граждан Донецкой и Луганской народных республик.
В Самарской области сообщили о подготовке к приему беженцев с Донбасса
Четыре пункта временного размещения развернули в Самарской области для приема беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Данный вопрос обсуждали на оперативном совещании в областном правительстве.
Зеленский заявил о праве Украины на индивидуальную и коллективную оборону
Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону, заявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении к гражданами.
Глава Самарской области поблагодарил жителей за помощь беженцам из Донбасса
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил жителей региона, которые откликнулись на призыв о помощи жителям Донбасса. Об этом 21 февраля он написал на своей странице в социальной сети.
«Благодарю каждого жителя Самарской области, кто не остаётся в стороне и откликается на помощь братскому народу, нашим соотечественникам, которые оказались в трудной жизненной ситуации», — написал Азаров.
В Европарламенте оценили устойчивость России к западным санкциям
Депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек заявил, что Россия выработала высокую устойчивость к санкциям, введённым западными странами после событий 2014 года.
Володин: признание ЛНР и ДНР остановит гуманитарную катастрофу
Признание независимости Донецкой и Луганской Народных Республик и ратификация договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи должны остановить бойню, гибель наших граждан и соотечественников, там проживающих, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Небензя обвинил Запад в накачивании Киева оружием
Западные страны без зазрения совести накачивают Украину вооружениями и инструкторами, заявил постоянный представитель России в Организации Объедененных Наций Василий Небензя на заседании Совбеза ООН.
МИД Казахстана выступил за дипломатическое решение ситуации на Украине
Казахстан надеется, что ситуацию вокруг Украины удастся разрешить дипломатическим путем, заявил глава казахстанского МИД Мухтар Тлеуберди в ходе беседы с журналистами.
Тюменцы за сутки собрали 7 тонн гуманитарной помощи беженцам из Донбасса
В Тюменской области за сутки собрали семь тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. В Ростовскую область направлены продовольствие, посуда, средства гигиены, СВЧ-печи, чайники и другие необходимые предметы, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».
В Ульяновской области создан центр благотворительной помощи эвакуированным жителям Донбасса.
Подробности в материале: В Ульяновске организованы пункты приёма гуманитарной помощи
В Чувашии 22 февраля примут первых эвакуированных граждан Донбасса.
Читайте подробнее: Чувашия введёт режим повышенной готовности
Сегодня, 22 февраля, Госдума обсудит договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛНР и ДНР.
В результате обстрелов со стороны военнослужащих Украины было повреждено 14 домовладений на территории ЛНР.
Читайте также:В ЛНР при обстрелах украинскими боевиками были повреждены 14 жилых домов
В Чувашии сформирована рабочая группа, на которую возложены функции по приёму и обеспечению всем необходимым эвакуированных граждан Донбасса.
Подробности в материале:В Чувашии создана рабочая группа для помощи беженцам из Донбасса
Пермский край в ближайшее время ожидает прибытия 500 человек, которые вынужденно покидают Донбасс. Тема помощи беженцам обсуждалась на заседании Совета глав муниципальных образований Прикамья под председательством губернатора Дмитрия Махонина, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Для беженцев на территории Перми и Пермского района организованы пункты временного размещения (ПВР), которые созданы преимущественно в санаториях и детских оздоровительных лагерях. Они обеспечены пищеблоками, местами для отдыха и всем, что требуется для проживания. В дальнейшем при необходимости ПВРы могут быть развернуты в Березниках и Бардымском муниципальном округе.
Читайте подробнее: Пермский край приютит 500 беженцев из Донбасса
Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что регион готов принять беженцев из ДНР и ЛНР.
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