Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о начале специальной военной операции, целью которой является демилитаризация и денацификация Украины. Президент отметил, что республики Донбасса обратились к России с просьбой о военной помощи.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

Напомним, что стали поступать сообщения о высокоточных ударах ВС РФ. Помимо этого, власти Горловки (ДНР) сообщили, что в результате обстрела города погиб один мирный житель, ещё пятеро ранены.

Американские пользователи Twitter обсудили ситуацию под публикациями The New York Times.

«Я считаю, что Россия занимает позицию самообороны, поскольку считает, что возможное вступление Украины в НАТО представляет угрозу для безопасности России», — пишет @DannyCykl.

«Если вы голосовали за Байдена, вы сами виноваты. Трамп был миротворцем. Вы купились на «раскольническое» повествование СМИ. Таковы реальные последствия», — считает @StandoffishMan.

Gage Skidmore Джо Байден

«Из-за тупых кровожадных политиков всегда страдают граждане :(«, — сочувствует @D2veteran.

«Если бы мир мог потратить половину своих военных бюджетов на обеспечение продовольственной безопасности, голод в мире был бы навсегда ликвидирован!» — восклицает @AmukelaniMoyani.

«Значит, так мы помогаем нашим союзникам?» — восклицает @MostSloppyFish.

«Украина не является нашим союзником», — отвечает @HemorrhoidRage.

«Где же войска НАТО, когда Рассия вторглась на Украину? А что Запад сделал, чтобы остановить войну?» — спрашивает @hoshininareru.

«Планета Земля будет процветать без людей, но не без насекомых. Вот насколько мы здесь незначительны», — отмечает @JOAOCARLOS1.

«В войнах нет победителей! Нужно закончить войну!» — призывает @peyruze_sahin1.

«Ядерные технологии, самолеты, военно-морская техника и медицина говорят об обратном», — отвечает @redstonebow.

«Пока украинцы эвакуируются, опережая российских военных, создается впечатление, что украинское правительство фактически игнорирует продолжающееся вторжение в их страну», — комментирует @Faythless.

«В этой войне Запад предоставил все, кроме помощи, это так нелепо! Где же демократия?» — негодует @julymeteors.

«Правительство Румынии заявило, что может разместить почти 500 тысяч украинских беженцев. Я слышал, что Польша также может принять 1 миллион», — указывает @Apophiscc.

Dpsu.gov.ua Граница. Украина

«Зачем это? Мы и так уже истощены ковидом и рецессией по всему миру», — подчеркивает @Nitin080487.

«Я думаю, что 2020 и 2021 годов было недостаточно для того, чтобы человечество научилось мыслить», — замечает @LordPagliarello.

«Сколько людей погибло в результате авиаударов, нанесенных НАТО и США? В Ливии, Ираке, Сирии, Афганистане, Йемене и так далее?» — вспоминает @BushenyiYouths.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Народная милиция ДНР сбила два Су-24 вооруженных сил Украины (ВСУ).