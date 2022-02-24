Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что военное руководство Украины предупреждали о возможном начале спецоперации России в Донбассе, но оно не предприняло никаких шагов по предотвращению этих процессов, стало поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 24 февраля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

«Ой, предупреждали. Не то слово! Так долго предупреждали, что за это время погибли тысячи мирных граждан Донецкой и Луганской Народных Республик. Стоило ли оно того вообще? Зачем было убеждать Зеленского в том, что мир лучше войны? По-моему, это и так очевидно. Зеленский всё сделал, чтобы война случилась. Это он её автор. России просто не оставалось никакого выбора», — считает Валентина У.

Многие пользователи оказались согласны с белорусским президентом относительно того, что Украину многократно на протяжении восьми лет предупреждали о том, что её агрессивные действия рано или поздно приведут к полномасштабным боевым действиям.

«Как не предприняло? Предприняло! Только наоборот, на обострение всё пошло. Вместо того чтобы наладить диалог с республиками и перестать убивать их жителей, украинские власти сделали всё, чтобы ДНР и ЛНР начали освободительную войну против нацистских бандеровских захватчиков», — написал Михаил Е.

Некоторые комментаторы отмечают, что руководство Украины прекрасно знало, куда заводит свою страну, но оно целенаправленно подталкивало Россию к силовым действиям в ответ на геноцид в Донбассе.

«Зеленского сотню раз предупреждали об этом исходе событий. Всё, уже некогда договариваться. Зеленского жаренный индюк клюнул — это его проблемы», — указывает Lena P.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Часть людей полагает, что белорусский президент прекрасно помнит, как украинский лидер пытался добиться государственного переворота на территории Белоруссии.

«Лукашенко, конечно, умалчивает, что он в 2019 году обнимался с этим Зеленским, был по одну с ним сторону против России. Только самого Лукашенко тогда этот Зеленский кинул. Да так кинул, что батька, судя по всему, злобу затаил. Вот пускай теперь Украина получает по полной от России с братской помощью Белоруссии», — пишет Алексей В.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия приняла безоговорочно правильное решение, ведь против неё многократно совершили агрессию и уже начались разговоры по поводу размещения на Украине ядерного оружия, что просто непозволительно в связи с угрозой российскому народу.

«Решение Путина — правильное. Америка — настоящий организатор этой войны. Правительство США постоянно разжигает войны по всему земному шару. Страна с ужасным состоянием, скрывающимся за пламенем войны. Враг Украины — американцы. Россия всегда была другом Украины. Коррумпированные украинские политики находятся на службе Вашингтона. Они проиграют. Американцы киевским властям никогда не помогут. Американцы лишь наживаются, они не воюют за ценности других стран», — отмечает Jab B.

Нашлись и те, кто убеждены, что президент Украины получил всё то, чего он добивался последние годы. Что он с этим дальше собирается делать — одному лишь Богу известно.

«Войны можно было избежать. И Россия все эти восемь лет избегала войны. Но на этом всё, силы терпеть закончились. Приходится иметь дело с неизбежной войной, которую намолил себе Зеленский. Хотел удержаться во власти за счёт конфликта с Россией, Зеля? Ну, давай, попробуй — удержись», — обращается Сергей М.

Напомним, 24 февраля агентство БелТА опубликовало материал, согласно которому президент Белоруссии Александр Лукашенко завил в ходе оперативного совещания с военными республики о том, что военное руководство Украины предупреждали о возможном начале спецоперации России в Донбассе, но оно не предприняло никаких шагов по предотвращению этих процессов. Кроме того, белорусский лидер предложил провести в Минске переговоры между Российской Федерацией и Украиной.