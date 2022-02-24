Объявленное президентом Владимиром Путиным начало российской военной спецоперации в помощь Донбассу взорвало соцсети. Очень много людей пишут, что гордятся российским лидером и уважают его силу и смелость. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС России

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

«Лучший, сильнейший президент!» — считает Эдуард.

«Горжусь нашим президентом! Дай Бог ему сил!» — соглашается Наталья Егорова.

«Спасибо Вам, Владимир Владимирович, за то, что Вы есть у нас, есть у России! Мы с Вами!» — написал Сергей Опасов.

«Спасибо, Владимир Владимирович! Спасибо нашей Армии!» — поддерживает Татьяна Калашникова.

«Президент России слов на ветер не бросает! Мужик сказал — мужик сделал!» — заметил Михаил.

«Скоро небо над Донбассом будет чистым», — считает Екатерина.

«Долго запрягает русский мужик, но теперь всё быстро полетит. Гнать нацистов до Львова будут», — замечает Игорь.

«Нельзя будить Русского медведя! Довели, сволочи», — соглашается Т.

Владимир Муравьёв. В чаще. 1905-1907

В пример приводились ситуации из других стран.

«Наконец-то. Израиль, например, может превентивно наносить ракетные удары по тем, кто угрожает его безопасности, а тут снаряды прилетают и практически безнаказанно», — напомнил Серафим Иваненко.

Житель Санкт-Петербурга считает, что и без просьбы со стороны руководства Донбасса у России был повод начать спецоперацию:

«Украина обстреляла территорию Ростовской области, её бронетехника пересекла границу, открыв огонь. Так что формально у России появились поводы для ответных мер. Интересно, позволь себе Мексика нечто подобное в адрес США, через сколько времени в Мехико стоял бы американский гарнизон?».

«Не фанат Путина, ну тут он четко украинских фашиков на место поставил, не рыпаться, а то прилетит по самое не хочу. Вы что, серьезно думаете, что Запад окажет военную помощь Украине, вы что, на полном серьезе думаете, что Украина будет вести полномасштабную войну с Россией?! Ждем парада суверенитетов от других областей и срыва украинских флагов с заменой на триколор», — отмечает житель Алтайского края.

«Замечательно! Полная поддержка нашему президенту и российской армии! А укры злобные — заткнитесь и скройтесь, это из-за вас гибли мирные жители и их дети Донбасса, и за это ответите, за тех, кого сожгли в Одессе заживо. Для украинцев вообще нет никакой угрозы, только от своих нациков», — пишет Светлана.

«Давно Украина хотела войны, посмотрим, это им не мирное население бомбить 8 лет безнаказанно», — написал Влад.

«Настоящий государственник. Человек с большой буквы. Умничка. Сердца всех прогрессивных людей мира сейчас с Россией и Путиным. Ура», — поделился эмоциями Дмитрий. Он также заметил, что «Русские не начинают войн. Русские заканчивают войны».

Напомним, после признания ЛНР и ДНР вооруженные формирования Украины с удвоенной силой возобновили обстрелы территорий республик. Удары стали наносить прицельно, с поражением стратегический объектов. В ночь на 24 февраля боевиками была предпринята силовая попытка захвата территорий Донбасса.

Для того, чтобы защитить граждан, руководство республик попросило Россию о военной помощи. Она последовала незамедлительно: 24 февраля российский президент России Владимир Путин в своем обращении к нации объявил о начале специальной военной операции на Украине.

«Её цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», — заявил глава государства.

Последовавшие сразу после заявления высокоточные удары были направлены по украинским военным складам и базам.

Редакция ИА REGNUM ведет прямую трансляцию о происходящем.

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