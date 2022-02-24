Видеозаписи из соцсетей, на которых видно, как жители Киева массово покидают украинскую столицу под вой сирен гражданской обороны после объявления президентом России Владимиром Путиным о начале военной спецоперации Российской Федерации на территории Донбасса, спровоцировали жаркую дискуссию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 24 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

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«Обычно, когда на твою страну нападают, то мужики бегут на призывной пункт. На Украине же все мужики бегут за бугор. Вот это я понимаю — патриотизм. Флажки свои не забудьте с собой забрать, а на границе с Польшей на прощание спойте украинский гимн», — обращается Николай К.

Многие пользователи считают, что ситуация в украинской столице прямо указывает на то, что власти Украины больше ничего не контролируют. Люди отмечают, что в городе есть мобильная связь, в кране течёт горячая вода и есть электричество, но простых жителей обуял настоящий ужас.

«Всё. Это паника. Самая настоящая. Киев никто ещё не оккупировал, да и не собирается, а эти уже чемоданы собрали и драпанули к бабке в Закарпатье. Как же быстро вся эта нацистская сволочь вожжи упустила», — удивляется Михаил Я.

Франсиско де Гойя. Колосс (Паника). 1810-1825

Некоторые комментаторы выразили сожаление по поводу того, что мирному населению Украины приходится испытывать на себе страх оказаться в реалиях войны.

«Жалко людей. Не они решают, быть этой войне или нет», — пишет Елена Г.

«Люди из Киева бегут живыми. А кто вернёт жизнь детям Донбасса? Женщинам, старикам? Кто вернёт мужей-кормильцев тем семьям, которые восьмой год находятся по сути в окружении благодаря Украине? Чего сопли размазали по лицу?» — написал Арсений Н.

Часть людей полагает, что несправедливо жалеть киевских беглецов в то время, как на территории Донбасса земля плачет от количества убитых украинскими карателями мирных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Они же сами там орали, мол, Россию завоюют. «Москаляку на гиляку» и прочие мерзости повторяли. Поэтому-то они и выбрали себе во власть откровенных нацистов. Куда это они теперь все едут? В Москву, что ли?» — интересуется Ксюша С.

Ряд пользователей поражается тому, как быстро все шовинистические лозунги украинского населения обернулись вдруг буквальным бегством жителей из столицы своей Родины.

«Столица бежит. А где же все эти бравые вэсэушники, которые восемь лет воевали с «российскими полчищами» в Донбассе? Или только языком они воевали, а как танк российский увидели, так шаровары сразу побежали менять?» — удивляется Руслан С.

Отдельные комментаторы отмечают, что Украине требуется глубокий процесс денацификации. Носители человеконенавистнической идеологии это прекрасно знают и поэтому спешно покидают украинскую территорию.

«Люди бегут, потому что им плевать на свою Родину. Они отдали свою Украину на откуп бандеровцам и американским хозяевам. У них нет никакого чувства патриотизма. Завернуться в жовто-блакитный флаг и орать «москаляку на гиляку!» — это не патриотизм, а нацизм. Причём на Украине, судя по всему, он приобрёл мутированный мещанский характер. Даже немцы в 1945-м так жалко не бежали из своих городов. Бегите-бегите, вы сами авторы своего «счастья», — обращается Елена Н.

Напомним, 24 февраля в социальных сетях стали появляться видео, как жители Киева массово покидают украинскую столицу под вой сирен гражданской обороны после объявления президентом России Владимиром Путиным о начале военной спецоперации Российской Федерации на территории Донбасса.