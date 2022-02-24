Решение президента России Владимира Путина начать специальную военную операцию в Донбассе после того, как к руководству Российской Федерации с соответствующей просьбой обратились главы Луганской и Донецкой Народных Республик, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 24 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Российская армия

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»Слава богу, это случилось! Восемь лет кошмара! Спасибо!» — пишет Нина Г.

Многие пользователи оказались шокированы происходящими на границе с Россией процессами. Люди надеются, что эта война не станет причиной несправедливой гибели мирного населения.

«Это, конечно, полный песец, ребята. Надеюсь, здравый смысл и рассудок возобладают. Сегодня, к сожалению, погибнет много людей, и плохих, и хороших», — написал Владимир В.

Некоторые комментаторы отмечают, что Донецк и Луганск очень долго терпели на себе бесконечные издевательства со стороны Украины и похоронили за восемь лет из-за украинских обстрелов тысячи и тысячи своих граждан. Люди называют развернувшийся процесс не чем иным, как божьей карой.

«Говорили же им: не нужно убивать русских. Теперь пусть не обижаются. Похоже, освобождение Украины от нацистской нечисти начинается», — подозревает Сергей Ш.

«Вот и спустился на украинскую землю архангел с пылающим мечом. Бежать больше некуда, пора повстречаться со своими грехами», — пишет Валентина А.

Часть людей полагает, что ошеломляющий удар по военной инфраструктуре вооружённых сил Украины может оказать отрезвляющий эффект на руководство Украины.

«Ну что, дождались? Сейчас будут к Минским договорённостям призывать, вспоминать некие меморандумы? Всё! Финита ля комедия! Подводим черту восьми годам издевательств над Донбассом! Надеюсь, что и над всей Украиной!» — поделился своим мнением Юрий Щ.

Василий Верещагин. Апофеоз войны. 1871

Ряд пользователей указывает на то, что российским войскам в первую очередь необходимо лишить Украину её военного потенциала, чтобы принудить её тем самым к миру.

«Надеюсь, сегодня уже будет уничтожена вся украинская военная техника. Надоело смотреть на то, как убивают ни в чём не виновных людей. Пускай останутся только со стрелковым оружием. Потом можно посмотреть, что Зеленский будет делать и как будет жевать галстук в ожидании наказания, причём со стороны своего же населения», — указывает Миша Б.

Нашлись и те, кто не понимает, почему люди в комментариях сначала утверждали, что вторжения не будет, а теперь искренне радуются этому событию. Некоторые граждане попробовали объяснить столь бесхитростные перемены.

«Пару дней назад комментаторы смеялись над прогнозами запада о вторжении России в Украину, а сейчас у вас «давно пора»? Последовательно, однако», — заметил Илья К.

«После признания независимости ДНР и ЛНР говорить о мирном исходе противостояния в Донбассе уже не приходится. Путин, народ России и весь мир призывал Киев выполнить Минские соглашения, закончить всё миром. Но бандеровцы на то и бандеровцы, что не могут не убивать мирное население Донбасса. Это операция по принуждению к миру. России не нужна кровь украинского народа. России нужно, чтобы Украина перестала лить русскую кровь», — отмечает Андрей Б.

«Ребята, милые наши защитники, выполняя свой долг, помните о том, что вас дома ждут родные и близкие! Берегите себя, уничтожая эту нацистскую пакость. С Богом, и только домой живыми!» — обращается Татьяна В.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин обратился к российскому народу и объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе после того, как к руководству Российской Федерации с соответствующей просьбой обратились главы Луганской и Донецкой Народных Республик.