После объявления 24 февраля 2022 года о начале военной операции России в защиту населения Донбасса от издевательств и геноцида со стороны киевского режима появились сведения о том, что жители столицы Украины массово покидают страну. Вероятно, можно говорить и о продолжении массового оттока олигархата, который активно начался месяц назад. Тогда президент Украины Владимир Зеленскийпризывал бизнесменов и политиков одуматься и в течение суток вернуться в страну. ИА REGNUM на основании официальных документов решило напомнить, в каких странах у самого Зеленского ранее были активы, от которых он, по его словам, избавился после выборов. Избавился ли?

President.gov.ua Супруги Зеленские

Читайте также: Донбасс — война неотвратима: так решили Байден и бизнес Зеленского

Напомним, во время общения с журналистами 14 февраля 2022 года Зеленский признал факт оттока за рубеж представителей бизнеса и депутатов некоторых партий. При этом он предложил им вернуться в страну в течение суток, а также привезти своих родных.

За сутки до этого киевское издание сообщило, что 13 февраля украинские бизнесмены, в том числе относящиеся к олигархам, покинули страну на 20 чартерных рейсах. Сообщалось, что один из рейсов заказал депутат Верховной рады и тот рассчитан на 50 человек. Официально информация не подтверждалась. Между тем уже 24 февраля 2022 года продолжили поступать сведения о бегстве из страны знаковых фигур.

«Украинские политики массово бегут с Украины через Польшу. Вот зачем они добивались безвиза с Европой», — пишет телеграм-канал «Старая площадь» 24 февраля 2022 года.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко 24 февраля в своём аккаунте в соцсетях также отметил, что «многие жители Киева хотят выехать», а «на выездах из Киева огромные пробки».

Марк Шагал. Над городом. 1918

Еще в начале февраля 2022 года в соцсетях многие поддержали мнение, что с Украины «бегут олигархи» и «утекает бизнес».

Самого Зеленского ранее можно было отнести к бизнесменам, и довольно крупным. Правда, как он сам официально утверждал, никакого бизнеса после вступления в должность у него не осталось и бизнесмен он бывший. Вот только в октябре 2021 года тогда уже президент Зеленский стал фигурантом так называемого «досье Пандоры» — крупного расследования международного консорциума журналистов. Претензии к бывшему актёру, который до своего президентства долгие годы зарабатывал на российских активах, возникли из-за офшорной компании, связи с которой, по данным расследователей, он своевременно не раскрыл. Речь идёт о фирме Maltex Multicapital Corp.

Читайте также: Наследил в офшорах — как президент Украины попал в «досье Пандоры»

ИА REGNUM ранее подробно раскрывало активы Владимира Зеленского и его супруги — как те, следы которых вели в Россию, так и зарубежные. Последние открыто фигурировали в его декларациях в период предвыборной кампании и спешно из них исчезли после избрания. Вот только и доходов, которые могли бы быть выручены от этих сделок, в свежих декларациях о доходах не было. Может ли быть так, что активы были подарены близким людям, которым Зеленский доверяет? Если это так, то как минимум в четырёх странах у него есть имущественная «база», где в случае чего можно обосноваться.

Зеленского связывали с несколькими кипрскими компаниями, в том числе Green Family LTD, Aldorante Limited, Vilhar Holdings Limited, а также с фирмой из Белиза — Film Heritage inC (Белиз). Любопытным фактом является то, что через иностранные фирмы Зеленские осуществляли управление недвижимостью. Например, через белизскую компанию они владели десятком отельных номеров в Грузии, а через итальянскую San Tommaso S.R.L. у четы была пара арендованных квартир в Великобритании и пара в Италии, но уже в собственности. Даже украинскими недвижимыми активами Зеленские владели не напрямую, а через Aldorante Limited.

В той же, довыборной декларации среди тех, кто делал взносы в пользу Зеленского или его компаний, числились и граждане других стран. В тот период данные сведения были в открытом режиме и не скрывались. А вот уже после избрания из деклараций исчезли и квартиры, и отельные номера, и акции, и дорогие часы с автомобилями. Куда делись, непонятно. Неужели где-то есть кубышка?

Читайте также: «Вырастут доченьки, доченьки мои…» — о бизнесе Зеленского в России

А также: «Изворотливый тип!» — Зеленский прокомментировал информацию о своих офшорах