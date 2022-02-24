24 февраля президент России Владимир Путин заявил в обращении к нации о начале специальной военной операции. Российский лидер напомнил, что республики Донбасса обратились к России с просьбой о военной помощи. Целью операции будет защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам, геноциду киевского режима, отметил президент России.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская армия

«Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления», — сказал российский президент.

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Начало спецоперации обсудили в телеграм-канале украинского журналиста и публициста Юрия Ткачева (главный редактор одесского издания «Таймер», находится в Одессе), а также в телеграм-канале бывшего депутата Рады Елены Бондаренко.

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«Путин заявил о проведении специальной военной операции против Украины с целью демилитаризации и денацификации. Он отметил, что в планы РФ не входит оккупация Украины. Прогнозист из меня, короче, так себе. А Байден, так выходит, не соврал», — написал Юрий Ткачёв.

«С Новой мировой историей, господа!» — отреагировал Pavel R.

«Быстренько Кличка сейчас посадят на трон, и всё», — пошутил Алекс.

«Медведчука», — возразил Алексу svchost1101.

«Лучше поздно, чем никогда. Надеюсь, продлится недолго и земляки на Донбассе начнут жить спокойной жизнью», — отметил Vital.

Исаак Левитан. Летний тихий вечер. 1894

«Ребят, а чего дальше-то ожидать? Захода армии со всех сторон и новая власть?» — недоумевает Andrey K.

«Вопрос, как отреагирует. Может, мы на пороге грандиозного мирового шухера… Вот так воевать с Россией. А не вот это вот всё, что было 8 лет», — добавила НастасьЯ.

«Зелю предупреждали. Надо было Минск соблюдать. У российского оружия точность до 1 метра. Будут уничтожены исключительно военные базы и склады оружия», — напомнил «Т».

»8 лет они на это решались и таки решились. Браво, ВВП (Владимир Путин — О. П.), чё тут скажешь? Ну и спасибо», — написала Elena.

«Так Байден и иже с ним сделали всё возможное, чтобы это случилось», — отреагировал Андрей К.

«Так Байден и довёл до кипения. Что, нельзя было заднюю включить? Ведь все видели и знали, кто сосед. Уроды», — не выдержал Vitold.

«Пока весьма похоже только на «принудительную демилитаризацию» — точечные удары по критически важным военным объектам», — отметил Igorr L.

«Ну что же, Путин предупреждал», — пишет Миша Ч.

«Украина почти 8 лет заявляла, что воюет с Россией… И тут Россия-таки явилась на войну», — с сарказмом добавил Сергей С.

«Дотыкались палкой в медведя. Он проснулся и вышел из берлоги», — написала бывший депутат Рады Елена Бондаренко в своем телеграм-канале.

«Капец. Я реально не верил. Хочется сказать: ребята, вас неоднократно предупреждали, но вы не хотели слушать. Не хочу. Не знаю, что сейчас будет», — отреагировал Андрей Т.

«Ведь можно было договориться», — пишет Viktoria D.

«Эта отморозь недоговороспособная! Киев возомнил себя центром мира, и всё должно быть так, как они хотят! Увы… это не так», — отметил Yura Bel.

Марина Захарова ИА REGNUM Киев

«Пора опять буденновки доставать…» — не без иронии добавил Сергей.

«Единственный реальный выход из сложившейся ситуации — выступление Зеленского и приказ для ВСУ сложить оружие. Без сопротивления. Есть шанс предотвратить случайные жертвы», — написал Aleksei R.

«Почти час назад как началась война. Сирены молчат. Никаких сообщений властей. Что, где, куда — ни черта не ясно. Или разбежались уже все?» — добавил в своем телеграм-канале украинский журналист и публицист Юрий Ткачев из Одессы.

«Глядя на новости о панике в Киеве, хочу спросить: это же «ваша земля», вы же «у себя дома», так куда вы бежите? Почему из города, а не в военкоматы? Оставайтесь. Разве это не вы отказывались от мира? Разве не вам нужна была «пэрэмога» (победа — О. П.) любой ценой, когда война была где-то там — далеко в Донбассе? Я, например, в Киеве. И никуда бежать не собираюсь. На данные минуты в центре Киева пусто, как в выходной. Тишина и спокойствие на улицах», — подытожил в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко, поведав об обстановке в украинской столице.

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