Москва, 24 февраля 2022, 09:16 — REGNUM Военнослужащие пограничной службы Украины не оказывают российским подразделениями никакого сопротивления. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.
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Отмечается, что средства ПВО ВСУ подавлены. Военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выведена из строя.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала в Донбассе специальную военную операцию. О ней утром в экстренном обращении к гражданам страны объявил президент Владимир Путин.