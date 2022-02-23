Президент Украины Владимир Зеленский не стал вводить всеобщую мобилизацию в стране, а объявил призыв резервистов. Соответствующее заявление украинский лидер сделал в видеообращении, опубликованном 22 февраля в его телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На всякий случай

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Новость обсудили в украинском телеграм-канале «Первый независимый», а также — в телеграм-каналах украинских журналисток Дианы Панченко и Ангелины Пичик. Также новость обсудили в социальной сети Facebook на странице информационного агентства 112.ua.

«А сам не собирается? Пушечное мясо собирает за право защищать нищету и счастливую жизнь… Зе-камарильи…» — отреагировал Вадим.

«Это не 41-й год — в рукопашку не будет идти никто. В скопление техники прилетит снаряд, и пока», — написал один из участников обсуждения.

«Только в составе батальона правительства!!!» — отметил Вячеслав.

«А повинность для женщин отменили? Бабоньки, шнурки гладьте. А деревянных автоматов хватит? С лесом-то бяда», — иронизирует Done John.

«Только после нашей власти [пойдем] в заградотряде, чтобы они назад не побежали», — отметил SW.

«Воевать за Зе и ко?» — смеется Arthur.

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«А патронный завод построили? А деревянные автоматы заменили?» — недоумевает Геннадий А.

«Само свалит на американском самолетике, а наших родных — на смерть?» — отреагировала Елена.

«От сейчас ломанутся мужики в бега!» — добавила Екатерина А.

«Ага, пока украинцы будут класть головы, Зелю эвакуируют в Штаты», — с сарказмом пишет Ярослава.

«Только после всех мужчин призывного возраста из фракции СН («Слуга народа» — О. П.), ЕС («Европейская солидарность» — О. П.), их детей и родственников», — прокомментировала новость Viktoria F.

«А Зе сам явится в пятый раз в военкомат? Четыре раза не явился», — смеется Олег.

«А воевать за кого и за что? Что-то было сделано для народа? И землю продали. Защитить землю для Европы?» — недоумевает Сергей С.

«Сначала нам за русский язык и 9 мая говорят «чемодан — вокзал — Россия», а потом хотят, чтобы наши мужья и сыновья шли их защищать…» — возмутилась Lydmila.

«Всю Раду в окопы», — призвал Василий К.

«Да, дерево американский свободы должно поливаться кровью украинских «патриотов», — не без сарказма добавил Андрей К.

«Уклонист призывает резервистов? Это уже не цирк, а… [трындец] какой-то!» — пишет Serg B.

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины Владимир Зеленский в военной форме позирует перед камерами

«Доигрался в войнушку?!» — задалась вопросом Ирина К.

«Себя призовите, паразиты! И покажите пример. Бесплатно! За идею», — написала Ирина М.

«Спроси у людей, любят ли они страну, в которой не осталось ничего народного? А то призовём, а они пополнят ряды врага», — добавил Михаил К.

«Политики ругаются, объявляют войны, а страдает и гибнет простой народ! Я 100% не готов за барыг сражаться. Вот пусть шут-главнокомандующий берет деревянный пистолетик, такую же шашечку, садится на деревянную лошадку и скачет на войну», — подытожил Геннадий Х.

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