23 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что Совфед рассмотрел обращение президента РФ Владимира Путина о применении Вооруженных сил за пределами РФ, дав на это согласие.

Мирослава Романенко, , 10:53 — REGNUM Совфед рассмотрел обращение президента России Владимира Путина о применении Вооруженных сил за пределами Российской Федерации и дал на это согласие.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы исходим из того, что это будут миротворческие силы, направленные на сохранение мира», — отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Панченко» и «Новое издание».

«Ну вот и все», — отреагировал shubort.

«Теперь у упоротых будет реальная возможность показать, как они «воюют» с российской армией», — написал Timur.

«Героям» приготовиться», — с сарказмом добавил Александр В.

«Скажите мальчишкам из ВСУ, пусть уходят, жалко дурней, шутки закончились», — пишет Nataly A.

«Проект Ленина «Украина» закрыт!!!» — не без сарказма отреагировал Дима.

«Я чего-то не пойму, почему такой кипеж? Мы уже 8 лет «воюем с российской армией», они 8 лет «стоят на Донбассе», и война у нас называется «русско-украинская»…» — иронизирует Виталий М.

«Посольство США вернулось из Польши во Львов? А обратно, случаем, не собирается?» — с сарказмом поинтересовался Atreides.

«А вы на что рассчитывали? Что этот ужас на Донбассе будет продолжаться вечно?» — недоумевает Андрей.

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«Господа, товарищи, граждане! К чему эта бравада? Войн красивых и полезных (для тех, кто в окопах) не бывает! Погибнут чьи-то дети, родители, кормильцы и добытчики… Преступники, как правило, остаются безнаказанными. Кто жаждет чужой крови, пусть остаётся и почувствует вкус своей. Нормальные, не звери, не стреляйте! Разве нормально умереть, запрещая язык? Тем более, если это твой родной с детства язык? За кого? [Участника массовых беспорядков на майдане в Киеве в 2014 году, бывшего депутата Рады Владимира] Парасюка, [бывшего главу СНБО Украины Александра] Турчинова, [бывшего премьер-министра Украины Арсения] Яценюка, [за бывшего спикера Радлы Андрея] Парубия, [бывшего премьер-министра Украины Владимира] Гройсмана, [бывшего президента Украины Петра] Порошенко? За отчий дом в Тернополе умереть на Донбассе? Как-то всё неправильно, не кругло, не по-человечески. Мир, вот что нужно людям, чтоб жить!» — написал Виктор К.

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации Министерство обороны Российской Федерации. mil.ru

«Разговоры закончились…» — отметил Александр.

«Ну так и ВСУ не расходятся», — в свою очередь добавил Александр Юрьевич.

«Не думаю, что будет война. А то, что не будут по городам просто так лупить, — это неплохо», — подытожил Виталий.

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