Неопределённая позиция Белого дома относительно необходимости проведения саммита президентов США и России, Джозефа Байдена и Владимира Путина, возникшая после признания независимости Луганской и Донецкой Народных Республик, спровоцировала дискуссию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 23 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Джо Байден

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признаёт ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии – трансляция»

«А как же «изоляция» России? Нечего отвлекать Путина от важных дел. Если надо, пусть в очередь записываются», — предлагает Sibirjak S.

Многие пользователи пришли к выводу, что России следует однозначно поддерживать диалог с Соединёнными Штатами Америки, чтобы не допустить военного противостояния между нашими странами.

«Диалог вести надо, чтобы склонять противоположную сторону к разрешению ситуации мирным путём. Если отменить дипломатию и врубить на полную катушку военную машину, то до добра это не доведёт», — указывает Николай В.

Некоторые комментаторы опасаются, что отказ американского президента общаться с российским может поставить Россию в позицию изгоя.

«Лидерам встречаться надо, иначе как диалог восстановить? Если каждый у себя дома запрётся и ни с кем общаться не будет, тогда он станет изгоем», — поделился своим мнением Олег Е.

Часть людей считает, что России только тогда можно будет выходить на диалог, когда США и их союзники перестанут терроризировать жителей Донбасса.

«Пока НАТО не уберется с Украины и из всей Восточной Европы, никакого мира и безопасности не будет ни для кого. Поэтому вместо того, чтобы организовывать бессмысленные встречи, Байден бы лучше озадачился этой проблемой», — считает Vika S.

U.S. Army Europe ВСУ на учениях НАТО

Ряд пользователей указывает на то, что западные политики не настроены на мирное разрешение конфликта в Донбассе, поэтому разговаривать с ними не надо.

«Мне кажется, что пока Донбасс сотрясают обстрелы американских марионеток, Путину с Байденом, Шольцем и Макроном говорить не о чем. Пускай своих цепных псов выведут из ДНР ЛНР, а там посмотрим. Не стоит с такими безумцами встречаться. Ради мира, может, и надо, но всё-таки стоит убедиться, что стороны договороспособны. После слов Шольца о том, что геноцид народа Донбасса — это смешно, мне хочется плюнуть этому потомку нацистов в морду!» — пишет Наталья В.

Отдельные комментаторы отмечают, что Запад не побрезгует даже тем, чтобы совершить покушение на жизнь российского лидера.

«А зачем просто так встречаться? Чтобы опять слушать угрозы в адрес Российской Федерации? Не нужно Путину рисковать собой, это нехорошие люди. Слабо ещё сказано. Они и покушение могут устроить, я уверена», — предупреждает Лиля Н.

Нашлись и те, кто уверены, что российский президент прекрасно понимает, что раз руководители западных стран и ранее не смогли по-человечески поговорить с Россией, то после признания независимости ДНР и ЛНР они и вовсе будут только огрызаться на нас.

(сс) Администрация президента России Подписание документов о признании Донецкой и Луганской народных республик

«Я уверен, что все ранее назначенные встречи с Путиным будут отменены. В них попросту нет никакого смысла. С российским президентом кто только ни встречался. А что толку? Никто наши «красные линии» не стал учитывать. Ну, так получайте результат. В дальнейшем Путин и российские власти будут заранее знать, что Запад не готов к диалогу», — написал Павел П.

Напомним, 21 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявиа на брифинге о том, что для проведения саммита президентов США и России — Джозефа Байдена и Владимира Путина — необходимо достичь деэскалации вокруг Украины. Ранее в Елисейском дворце сообщили о том, что американский лидер попросил своего французского коллегу Эммануэля Макрона организовать саммит с российским президентом.