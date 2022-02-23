Минских соглашений к настоящему моменту больше не существует, заявил 22 февраля журналистам президент России Владимир Путин. Они стали неактуальны с момента признания Россией ДНР и ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Владимир Путин «Что же их выполнять, если мы признали независимость этих образований?»

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Заявление президента России обсудили в украинском телеграм-канале «Бородатая бабушка», а также в телеграм-каналах украинских журналисток Дианы Панченко и Ангелины Пичик.

«Так ведь Зе (Зеленский — О. П.) и не хотел их выполнять…» — написал один из участников обсуждения.

«Это [заявление] для особо одаренных?» — недоумевает Антон Ф.

«Так это давно понятно — Украина их никогда не хотела реализовывать», — пишет Tony Joy.

«Осталось только молиться, чтобы все прошло быстро…» — отреагировала Irina I.

«Что дальше? Новороссия?» — недоумевает «И Вам не хворать!».

«Этого и следовало ожидать. Или у кого-то была иллюзия, что договор можно не исполнять бесконечно?» — поинтересовалась Helena T.

(сс) Администрация президента России Пресс-конференция Владимира Путина

«Не могли они ещё пяток лет подождать-то? А там, глядишь, и выполни ли бы», — с сарказмом добавил Александр.

«А что хотели??? Не решаешь ты — решают за тебя!!! Сколько можно эти сопли размазывать??? Послушали дядю за бугром, получили…» — написал Инесса К.

«Зеля в этот момент налил шампанское?» — пошутил Alonso, указывая на то, что Киев не стремился выполнять Минские соглашения и для него закрытие вопроса с Минскими соглашениями — это облегчение.

«Украина сколько лет открыто об этом заявляла?! Смеялась и плевала нам (республикам) в лицо!!! На внешней повестке одно, по факту, в открытую — другое. Так что это не Путин сказал, а Украина сделала. Смотрите сами свой телеканал «ДОМ»!!!» — добавила Анна К.

«На месте тех, кто вчера радовался, что не нужно Минск выполнять, я бы напрягся! Ситуация для нас кратно ухудшится по сравнению с Минском!» — отреагировал bearded.

«Зеленскому… [нечего] было… [выпендриваться] и надо было выполнять Минские соглашения! И… [нечего] было играть в крутого, говоря о ядерном оружии, — это серьезная тема для любой страны, тем более для РФ, США, Китая!!! Он хотел показаться крутым, ну теперь пусть… [получает]!!! Только что-то не было видно его крутости, когда нацики ему ультиматум поставили!!! Давай теперь, Зеленский, покажи класс. Он в интервью говорил, что не допустил бы, чтобы русские топтали украинскую землю и они бы при нем не захватили Крым, теперь покажи, как ты крут и как ты «дашь по зубам» РФ», — отметил Max.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«А всего-то нужно было отвести войска и поговорить с ЛДНР…» — напомнила Natasha N.

«А ведь Зеленский мог войти в историю как президент, закончивший войну в своей стране… Кстати, куда пропал наш современный Ришелье [глава офиса президента Украины Андрей] Ермак, ведь он сыграл не последнюю роль в… [потере] Донбасса?» — подытожил Sky.

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