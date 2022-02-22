Москва, , 19:53 — REGNUM Минские соглашения были уничтожены Украиной задолго до признания Россией ДНР и ЛНР, сообщил 22 февраля журналистам президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что Россия была заинтересована в реализации минских соглашений, так как они являлись результатом компромисса, но минских соглашений больше не существует.

«И поэтому хочу еще раз подчеркнуть, мы были заинтересованы в реализации этого Комплекса мер, потому что это результат компромисса», — подчеркнул Путин.

На фоне заявлений Киева, что они не будут исполнять минские соглашения, Россия больше не могла терпеть геноцид народа Донбасса, отметил российский лидер.

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