Заявление главы Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации Александра Бортникова о том, что российские спецслужбы взяли в плен украинского военнослужащего, который пытался проникнуть на территорию России, вызвало бурную реакцию в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 22 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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»Кошмар! Эти бандеровцы теперь и сюда переть вздумали? А потом спрашивают ещё, почему мы на границах своих военных выставляем. Странные, конечно», — отмечает Ульяна Д.

Многие пользователи были крайне удивлены тому факту, что украинским силовикам хватило ума вторгнуться на российскую территорию, в тот момент, когда нервы и так у всех уже были на пределе.

«Ну вот и всё! Укробандеровцы доскакались. Теперь у России есть их «язык» — живое доказательство украинской агрессии», — указывает Хорст М.

Цитата из к/ф «Непокорённый». Реж. Олесь Янчук. 2000. Украина Бандеровцы

Некоторые комментаторы отмечают, что пленённый украинский военный мог оказаться жертвой антироссийской пропаганды, внушающей украинцам чувство превосходства над якобы слабой Россией.

«Эти идиоты на что надеялись, когда пересекали нашу границу? Они реально поверили в своё бессмертие и в самую сильную украинскую армию в Галактике? Видимо, на Украине так нещадно мозги промывают, что отдельные индивидуумы даже не представляют, что творят», — подозревает Сергей Д.

Часть людей не понимает, почему украинские власти не переживают за судьбу своего военнослужащего, который по преступному приказу собственного командования был вынужден пойти на самоубийственный бросок через территорию чужого государства.

«Сейчас Зеленский, который умеет только половым органом играть на рояле, заявит, что тот, кого взяли, не является тем, за кого его выдают. Придётся пленённому укру идти на сделку со следствием, его подельники уже кинули», — считает Сергей Г.

Ряд пользователей указывает на то, что о пленном украинском военнослужащем должна узнать вся мировая общественность.

«Этого бедолагу украинского надо вывести на все экраны, во все мировые СМИ. Пусть он всем расскажет в прямом эфире, зачем припёрся с оружием в Россию. Кто готовил, кто отдавал приказ и так далее. Всё по порядку», — призывает Дмитрий В.

Отдельные комментаторы отмечают, что про украинского пленного забыли даже у него на родине, поэтому ждать адекватной реакции мирового сообщества на это событие не стоит.

«Не будет никакого толку в том, что этого бандеровца по всем телеканалам протащат. Запад и так знает, кто на кого там напал, поэтому им доказывать нечего. Всё всем уже давно понятно. Этого попаданца надо жёстко допросить и надолго в тюрьму. Нечего с ним возиться», — считает Анна Н.

«Надо будет его хорошенько допросить. Он много чего о планах укров рассказать может», — предполагает Василиса Г.

Нашлись и те, кто предупреждают, что за рубежом могло сложиться мнение, что Россию можно обижать и не считаться с её интересами, но это совершенно не так. И данный инцидент — яркое тому доказательство.

«Видимо, укры не рассчитали, что Россия может оказать существенное воздействие на ситуацию в Донбассе. Вели себя крайне дерзко и самоуверенно. Кто-то наплёл им в уши, что Российская Федерация вечно будет терпеть. А ведь мы предупреждали, что это не так. Рано или поздно русские должны были махнуть шашкой. Это и произошло», — написал Николай Р.

Напомним, 21 февраля глава ФСБ РФ Александр Бортников заявил на заседании Совета безопасности России о том, что российские спецслужбы взяли в плен украинского военнослужащего, который пытался проникнуть на территорию России. Бортников отметил, что две украинские диверсионные группы, вошедшие на территорию России со стороны Луганской Народной Республики и Мариуполя, были ликвидированы российскими пограничниками.