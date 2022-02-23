Состоявшееся, наконец, признание Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики — это абсолютно верный, полностью обоснованный шаг в части, касающейся политического действия. Здесь излишне приводить аргументы, основанные на анализе современных политических обстоятельств, — все они давно и хорошо известны.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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Сосредоточусь на другой стороне: на приведённом президентом России историческом обосновании принятого им решения. Эта аргументация, эта идеологическая основа того, что дальше Россия будет делать в отношениях с Украиной и на постсоветском пространстве в целом, как подсказывают мне мои опыт и знания, будет работать против нас.

Первое, хотя и не самое главное, на что я хочу обратить внимание, — это фактическая недостоверность тезиса, что Украина «была целиком и полностью создана Россией, точнее — большевистской Россией». Историческим фактом является то, что украинский представительный орган Центральная рада был создан в Киеве уже существовавшими на тот момент украинскими партиями в марте 1917 года, когда Ленин, как и значительная часть руководства большевистской партии, ещё находились в эмиграции. Рада провозгласила сначала автономию Украины, а 22 января 1918 года — независимость Украинской Народной Республики. Первый Всеукраинский съезд Советов, провозгласивший создание Украинской Народной Республики Советов, состоялся 24—25 декабря 1917 года в Харькове. Эта республика изначально находилась с Советской Россией в федеративных отношениях.

Украинские войска, верные Центральной раде, выступают из Киева для борьбы с большевиками. Зима 1917—1918 годов

Заретушировать этот факт призван сделанный Владимиром Путиным акцент на том, что он ведёт речь о «современной Украине», что именно она была «создана большевиками». Но большевиками был создан, например, и современный Азербайджан, президента которого сегодня принимают в Москве. И Нагорный Карабах отдали в 1921 году Азербайджану, а не родной ему Армении именно большевики — тогда что, и здесь Россия будет бороться с последствиями их политики? Такого желания я не вижу.

«Созданием» большевиков является также современный Казахстан с большим числом земель, которые исторически собственно казахским племенам не принадлежали. Все государства, существующие сегодня на пространстве бывшего СССР (за исключением Латвии, Литвы и Эстонии, образованных в 1918 году на западных штыках), были в их современном виде созданы большевиками. Начали же они свой путь к независимости ещё в Российской империи. А вот собрали распавшуюся Российскую империю снова в единую страну Советский Союз именно большевики — эту их заслугу признавали даже в русской эмиграции. Развалили эту страну нерадивые наследники большевиков. Вот об этом, о преступной политике Горбачёва, Шеварднадзе, Яковлева, Ельцина и прочей компании «перестройщиков», и надо говорить!

Кстати говоря, и наш ближайший союзник Белоруссия, которая тоже образовалась в качестве самостоятельного государства в 1918—1919 годах, была создана «за счёт исторических территорий России». А с какой гордостью уже отметили или в ближайшее время отметят столетние годовщины своей государственности башкиры и чуваши, татары и якуты! В 1922 году своим гениальным политическим чутьём Владимир Ленин понял бессмысленность борьбы с тем, что составило основное политическое содержание всего XX века: осуществлением воли народов мира к самоопределению и независимости.

Вступление советских войск в Минск. Декабрь 1918

Сохраняется эта воля, как мы видим по ДНР, ЛНР, Приднестровью, Абхазии, Южной Осетии, Нагорному Карабаху и так далее, и в веке XXI. Бороться с ней фашистской политикой, как попытались и пытаются это делать на Украине, бесперспективно.

Здесь надо раз и навсегда занять принципиальную позицию: выступать в пользу самоопределения одних народов, считая самоопределение других исторической ошибкой, — это абсурд, это та самая «двойная мера», о которой как о мерзости мы знаем из Библии. Желание оставаться в рамках единой страны должно быть добровольным решением народов; его надо пестовать и защищать.

(сс) Patrick Gruban Зал заседаний Совета безопасности ООН

Посмотрим теперь более пристально на современную Россию. Она тоже в своём нынешнем виде плод деятельности именно коммунистов-большевиков. Кто сделал её постоянным членом Совета Безопасности ООН, страной, победившей величайшее мировое зло — нацистскую Германию и её союзников? А страной с современным ядерным оружием, первооткрывателем космоса кто её сделал? Страной с всё ещё высоким, несмотря на все губительные реформы последних лет, уровнем общенародного образования и здравоохранения? Основные месторождения нефти и газа, кормящие сегодня Россию, кто открыл и освоил? Великие достижения СССР, за счёт которых мы живём сегодня, можно перечислять и перечислять!

Главное же, в чём современная Россия является (вернее, становится, наконец) преемником политики Советского Союза эпохи настоящих коммунистов, — это противостояние Западу, его политике экспансии на восток. И шире — мировой гегемонии. Надеюсь, что это будет последовательное и принципиальное противостояние. Такого всеобъемлющего отпора, какой дал Западу Советский Союз, Российская империя никогда не давала. Даже если в войнах наша страна наносила отдельным западным странам поражения, Запад в целом оставался кумиром её элиты, в ней самой ещё со времён Бориса Годунова процветал внутренний Запад. Поэтому Великая Октябрьская социалистическая революция носила помимо классового также национально-освободительный характер: страну просто необходимо было освободить от засилья западного капитала и разрушительной для неё политической и культурной зависимости от Запада.

Итак, при всей антисоветской риторике выступления президента России 21 февраля 2022 года главное в нем заключается именно в том, что Владимир Путин в противостоянии Западу пошёл, наконец, путём большевиков, путём Советского Союза, преодолев в себе наследие прозападной Российской империи Николая II, которую уже, было, взялся у нас восстанавливать.

Завершая, ещё раз повторю, что «историческая» часть аргументации, приведённой Владимиром Путиным в обоснование решения о признании самоопределения народа Донбасса и созданных им независимых от Украины государств, будет работать против долгосрочных интересов нашей страны и в отношениях с Украиной, и в политике на пространстве бывшего СССР, и внутри самой России. Тем не менее сегодня мы должны в полной мере мобилизоваться в поддержку действий руководства страны как непосредственно в Донбассе, так и, что ещё более важно, в отпоре западной агрессии. И — исправлять перекосы. Для этого важно не забывать, что эта агрессия приобрела за 1990-е и 2000-е годы свои нынешние стратегические позиции, в том числе в самой нашей стране, и свою особую оголтелость именно при попустительстве современного российского правящего слоя.