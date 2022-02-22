Администрация Соединенных Штатов Америки обсуждала с украинской стороной возможность экстренного отъезда президента Украины Владимира Зеленского из Киева. Об этом сообщает 21 февраля телеканал NBC News. По утверждению СМИ, такой вариант рассматривался в случае эскалации ситуации.

Клод Верлинд. Марионетки

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«Чиновники администрации Байдена обсуждали с украинским правительством планы относительно того, чтобы президент Владимир Зеленский покинул Киев в случае российского вторжения», — заявил журналист NBC News Ричард Энджел в своем микроблоге в Twitter.

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Бородатая бабушка» и «Первый независимый».

«Ну уж нет, нельзя этих мразей выпускать из страны!» — отреагировал Алексей.

«А можно и без эскалации обсудить отъезд этого подозрительного президента из страны навсегда?» — иронизирует Максим М.

«И соросят не забудьте, плиз», — добавил Oleg.

«Позор страны в полной красе», — отметил Takeda.

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины Владимир Зеленский

«Пусть забирают всю шоблу отсель», — призвал один из участников обсуждения.

«То есть мы Донбасс теряем, а он обсуждает убежище?» — недоумевает «настоящий декоммунизатор».

«Как можно покинуть столицу главнокомандующему?» — задался вопросом Vammik.

«К [бывшему кандидату в президенты Белоруссии Светлане] Тихановской его! Она — котлеты жарить, а он — на рояле шпарить», — иронизирует Alisa Fox, указывая на один из юмористических номеров «95 квартала», в котором Зеленский изображал игру на пианино причинным местом.

«Беги, мальчик», — с сарказмом призвала Kateryna L.

«Спасают марионетку», — добавил «Греческий огонь».

«Компашка к Тихановской и[Хуану] Гуайдо. Амеры коллекционируют президентов на удалёнке», — с сарказмом отметил «Телегамм».

BMEIA. Gruber Светлана Тихановская

"Ну так спасают свою шестерку», — пишет Денис.

«После конфискации награбленного и со всей шоблой», — призвала Viktori2611.

«Правильно, пошел вон, предатель», — отреагировал Dober.

«Трус, предатель и вор, а не президент», — не выдержала Аня.

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