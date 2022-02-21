Оксана Переможенко, 21 февраля 2022, 12:56 — REGNUM К необходимости немедленного введения режима тишины в Донбассе призвал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 20 февраля политик написал на своей странице в социальной сети Twitter, комментируя телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Якоб ван Остзанен. Смеющийся шут (фрагмент). 1500
Якоб ван Остзанен. Смеющийся шут (фрагмент). 1500

Зеленский отметил, что обсудил с Макроном текущую ситуацию с безопасностью в Донбассе.

«Выступаем (Киев и Париж) за активизацию мирного процесса. Поддерживаем безотлагательный созыв Трехсторонней контактной группы и немедленное введение (в Донбассе) режима тишины», — отметил он.

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Заявление украинского лидера обсудили в украинских телеграм-каналах: «Новое издание», VESTI и PASHA TODAY.

«Ну так пусть введет режим тишины, а не обстреливает Донецк, или он ждет, что за него это сделает Макрон?» — недоумевает Natalya P.

«Ничего не пойму, [глава МИД Украины Дмитрий] Кулеба только сказал, что они не стреляют, какой режим тишины?» — не понимает Алена.

«В его понятиях режим тишины — это заткнуть себе уши? В Мюнхене заявил, что «сепары» (ополченцы Донбасса. — О. П.) сами себя обстреливают, ВСУ ни при чём. Какой тогда режим тишины?» — задался вопросом Arsen.

«Слушайте, а ВСУ вообще подчинены президенту? Или нет? Формально да, а в реале?» — задался вопросом Dmitry K.

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции
President.gov.ua

«Меня тоже это беспокоит. Может, он реально не знает, что происходит? Ну не может же так человек тупить», — ответил ему (Dmitry K.) один из участников обсуждения.

«Лучше бы просто отдал приказ отвести войска от Донбасса», — призвал Aloof Sit.

«Так хватит стрелять, и всё», — призвал Sergey.

«Он говорит одно, а делает противоположное. Тело недоговороспособное», — отреагировал Yahooshkiii.

«А уже всё, надо было раньше», — добавила Мария Михайловна.

«Для режима тишины не нужно было со всего мира просить подачки оружия, а сесть за стол переговоров. Шёл на президентство с целью урегулировать мир, а стал хуже Порошенко. Когда этот кошмар закончится?» — недоумевает Екатерина Ш.

«Ну наконец-то Зеля (Зеленский. — О. П.) за активизацию мирных процессов. А всё это время, около 9 лет, они шли как-то лениво… Вот увидите, как мирные процессы живо заиграют через каких-нибудь 15 или 20 лет…» — с сарказмом отметил Paul G.

«Клоун лицемерный, у тебя два года было на активизацию мирных процессов. Он, походу, забыл, что в прошлом году уже было обострение и люди гибнут постоянно», — отреагировал «Сусло».

Поврежденные постройки в результате обстрела ВСУ
Поврежденные постройки в результате обстрела ВСУ
© Представительство ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе

"О чем там в Берлине 9 часов разговаривали? Что Козак вышел просто в непонятках», — напомнил «Телеграм офис» об итогах переговоров политических советников в «нормандском формате», которые состоялись 10 февраля в Берлине.

«Ясно… Володя, с тобой говорить уже не хотят, ну может, всё-таки попробуй «Минск» исполнить!» — задался вопросом V.

«ТКГ созывает уже для «Минска-3»?» — иронизирует Grey Earl.

«Семь лет разговоров, 100 500 режимов тишины! Не, паны (господа. — О. П.) украинцы, разговоры закончились…» — подытожил Александр.

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