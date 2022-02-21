21 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего к необходимости немедленного введения режима тишины в Донбассе.

Оксана Переможенко, , 12:56 — REGNUM К необходимости немедленного введения режима тишины в Донбассе призвал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 20 февраля политик написал на своей странице в социальной сети Twitter, комментируя телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Якоб ван Остзанен. Смеющийся шут (фрагмент). 1500

Зеленский отметил, что обсудил с Макроном текущую ситуацию с безопасностью в Донбассе.

«Выступаем (Киев и Париж) за активизацию мирного процесса. Поддерживаем безотлагательный созыв Трехсторонней контактной группы и немедленное введение (в Донбассе) режима тишины», — отметил он.

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Заявление украинского лидера обсудили в украинских телеграм-каналах: «Новое издание», VESTI и PASHA TODAY.

«Ну так пусть введет режим тишины, а не обстреливает Донецк, или он ждет, что за него это сделает Макрон?» — недоумевает Natalya P.

«Ничего не пойму, [глава МИД Украины Дмитрий] Кулеба только сказал, что они не стреляют, какой режим тишины?» — не понимает Алена.

«В его понятиях режим тишины — это заткнуть себе уши? В Мюнхене заявил, что «сепары» (ополченцы Донбасса. — О. П.) сами себя обстреливают, ВСУ ни при чём. Какой тогда режим тишины?» — задался вопросом Arsen.

«Слушайте, а ВСУ вообще подчинены президенту? Или нет? Формально да, а в реале?» — задался вопросом Dmitry K.

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции President.gov.ua

«Меня тоже это беспокоит. Может, он реально не знает, что происходит? Ну не может же так человек тупить», — ответил ему (Dmitry K.) один из участников обсуждения.

«Лучше бы просто отдал приказ отвести войска от Донбасса», — призвал Aloof Sit.

«Так хватит стрелять, и всё», — призвал Sergey.

«Он говорит одно, а делает противоположное. Тело недоговороспособное», — отреагировал Yahooshkiii.

«А уже всё, надо было раньше», — добавила Мария Михайловна.

«Для режима тишины не нужно было со всего мира просить подачки оружия, а сесть за стол переговоров. Шёл на президентство с целью урегулировать мир, а стал хуже Порошенко. Когда этот кошмар закончится?» — недоумевает Екатерина Ш.

«Ну наконец-то Зеля (Зеленский. — О. П.) за активизацию мирных процессов. А всё это время, около 9 лет, они шли как-то лениво… Вот увидите, как мирные процессы живо заиграют через каких-нибудь 15 или 20 лет…» — с сарказмом отметил Paul G.

«Клоун лицемерный, у тебя два года было на активизацию мирных процессов. Он, походу, забыл, что в прошлом году уже было обострение и люди гибнут постоянно», — отреагировал «Сусло».

Поврежденные постройки в результате обстрела ВСУ © Представительство ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе

"О чем там в Берлине 9 часов разговаривали? Что Козак вышел просто в непонятках», — напомнил «Телеграм офис» об итогах переговоров политических советников в «нормандском формате», которые состоялись 10 февраля в Берлине.

«Ясно… Володя, с тобой говорить уже не хотят, ну может, всё-таки попробуй «Минск» исполнить!» — задался вопросом V.

«ТКГ созывает уже для «Минска-3»?» — иронизирует Grey Earl.

«Семь лет разговоров, 100 500 режимов тишины! Не, паны (господа. — О. П.) украинцы, разговоры закончились…» — подытожил Александр.

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