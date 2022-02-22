Эдуард Лимонов вспоминал, что пустил слезу, когда увидел, как подписывается документ о возвращении Севастополя и Крыма в Россию. Пустил слезу он, человек, в общем-то, не сентиментальный. До признания независимости Донбасса, Донецкой и Луганской Народных Республик, Дед, к сожалению, не дожил. Интересно, пустил ли бы он слезу сейчас? Но, определённо, весьма символично, что Путин подписал указ о признании независимости ЛДНР аккурат накануне дня рождения Лимонова.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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И нам, безусловно, ещё предстоит осознать, что произошло. Осознать, оценить, расхлебать, вытерпеть. Потому что ответ со стороны Запада, конечно же, будет — и ответ серьёзный. Многие — из тех, кто пишет сегодня бравурные речи — «переоденутся». А кто-то бьёт в колокола алчности прямо сейчас. Как мы теперь? Доллар за сто рублей? А как же отдыхать теперь за границей? Вот что пишут они, трясясь за свой комфорт — и наблюдать за этим отвратительно. В конце концов, одно дело, когда за кров и еду переживают люди малоимущие, а другое дело, когда воют кошары сытые.

Признание независимости Народных Республик (хотя мне нравится говорить признание независимости Донбасса) — это история о куда большем. О том, что вращает колесо истории и так генерирует саму энергии жизни. И главное — это всё об исторической справедливости. И о справедливости в целом. Потому что нельзя убивать наших детей. Помните, как бросил Порошенко: «Наши дети будут ходить в школы, а ваши, донецкие, сидеть по подвалам». Он и правда так думал.

President.gov.ua Пётр Порошенко

Тогда, кстати, в 2014-м, вернувшись из атакованного Луганска, увидев первые военные смерти, я написал на ободранной кухне под душным потолком Дарницы открытое письмо Петру Порошенко «Окститесь!» то ли с требованием, то ли с просьбой не начинать полномасштабную войну. Сейчас невозможно даже представить подобных обращений. Потому что там, на Украине, война стала не просто методом, а религией и средой обитания. Вот только ведётся она не на их территории, а в Донбассе.

Больно и стыдно наблюдать за очередными украиномовными лжецами, которые говорят об агрессии, о смертях. Так где, сволочи, эти смерти?! Обстрелял ли кто-то Днепропетровск, Львов, Житомир, Киев, Ивано-Франковск, Сумы?! Покажите и предъявите! Нет ничего? А вот Донбасс молотили и молотят каждый день с разной степенью цинизма и интенсивности. Теперь это кончится. Всё! Хватит! И так восемь лет вы резвились, танцуя на крови, удовлетворяя себя, будто помешанные на смерти извращенцы. Хотя почему будто?

Теперь на украинских границах будут те, кто защитит людей Донбасса. И обвинять в этом Украина может только себя. Даже не из-за невыполнения Минских соглашений, нет, а потому что Украина как государство была приговорена после 2014 года, а импульс тому дали ещё раньше. Над Украиной, когда-то прекрасной страной, поиздевались, черти одурманили и извратили её. И эта зараза хотела новых смертей, новой боли, новых страданий. Не удастся!

Надо было сделать это раньше — так говорят. Размышлять легко, делать сложнее, намного сложнее. Я ездил в ЛНР и реже в ДНР, видел, что там происходит — это должно прекратиться. На то понадобилось восемь лет, и дальше тоже будет борьба, но тьма не то чтобы отступила, однако теперь стала не такой густой, не такой мрачной. Людям должны помочь. Тем людям, о которых Украина даже не вспоминала, — где их пенсии, где их выплаты? Киеву нужен был лишь повод, лишь территория. «Наша! Наша!» — кричали они вопреки здравому смыслу. И исторический экскурс от Владимира Путина был очень кстати, потому что Украина забыла, чья земля и к кому относилась. Напомню, что до 1918 года практически в этих границах нынешняя территория ЛДНР принадлежала Всевеликому войску Донскому. А после начался странный и в конце израненный путь. Долгий путь.

Татьяна Полоскова ИА REGNUM Донецк. Жилое здание с подвалами для укрытий

Помню, как в апреле 2014 года вместе с украинскими коллегами («письменниками», которые меня как русского откровенно чурались) мы приехали в Донецк. Там уже шла Русская весна. Письменники спрятались в гостиницах, а я пошёл в город. Возле здания администрации собралась группа женщин. Они окружили бородатого мужика, а тот рассказывал им о грядущем референдуме. И одна женщина, в красном берете, кричала: «Но мы же хотели в Россию!». А бородатый отвечал: «Нельзя сразу. Сначала так, а после в Россию». И женщина, чуть успокаиваясь, отвечала: «Ждём!».

После началась большая война. И в 2015 году я впервые поехал в ЛНР с гуманитарной помощью. Сначала в город Ровеньки, а после в Луганск. И вот на въезде в Луганск я увидел большой российский флаг, нарисованный на куске стены. Большой, да, флаг, но рядом стоял седой мужчина и дорисовывал полосу синей краской. Наш «бусик» остановился, мы вышли. Я подошёл к мужчине, мы разговорились. И он сказал по итогу то же, что и женщина: «Ждём!».

Восемь лет они ждали. Мы ждали. Восемь долгих, очень долгих, болезненных, израненных, вывихнутых, окровавленных лет. И вот произошло не просто важное — произошло историческое, фундаментальное. Произошло то, что должно было произойти. Пришла справедливость. И теперь, дай Бог, она никуда не уйдёт. Мы очень должны постараться.