Жители Калмыкии приветствуют признание независимости ЛНР и ДНР. Соответствующие указы президент России Владимир Путин подписал 21 февраля. Государственная дума и Совет Федерации 22 февраля намерены ратифицировать договоры с республиками Донбасса о дружбе и сотрудничестве. Жители степной республики продолжают оставлять комментарии в социальных сетях.

Советский плакат. Донбасс освобожден!

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признаёт ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии – трансляция»

«Дорогие люди! С замиранием сердца слушала речь президента. Считаю решение правильным и своевременным! Ведь там люди ждут помощи! Пусть будет мир везде! Счастья и добра всем!» — отметила в Instagram подписчица страницы главы Калмыкии.

«От души рада за людей! Теперь война отменяется! С нами воевать — себе дороже! Президент России — лучший! Мужчина! Человек!» — высказалась Любовь С.

«Слушала с большим напряжением! Теперь стало спокойно за детей и внуков! Правильная политика — залог стабильности народа. Спасибо! И это без пафоса. Войны никому не нужны! Мир нужен всем — и стабильно твёрдый!» — написала Элла Ф.

«Правильное решение», — отметил комментатор.

«В Донбассе больше не будут убивать людей! Наконец-то заступились за Донбасс. Я люблю такую Россию», — пишет Наталия Л.

«Это должно было случиться! Поздравлю!» — прокомментировал Эдвард М.

«Невозможно не признать ДНР и ЛНР», — считает ещё один подписчик.

«Лучшее решение! Ответ американским прихвостням», — отметила Галина А.

«Супер, давно пора уже было так сделать», — считает Владимир.

«Приятно, когда твоя страна может стукнуть кулаком по столу. Если так пойдет, то флаг и гимн вернём нашим спортсменам. Поддерживаю решение президента, пора подниматься с колен», — написал Сергей Г.