Заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о риске крупнейшей войны после окончания Второй мировой из-за эскалации ситуации вокруг Украины вызвали бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 22 февраля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Военные

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"Этому чуду ни одно лекарство уже не поможет. Ему место в дурдоме, там же, где Наполеон, Гитлер и другие его друзья», — пишет Виктория Р.

Многие пользователи пришли к выводу, что слушать британские прогнозы — это пустая трата времени.

«Борис, а информация на этот раз точная? Какая-то разведка у вас дурацкая. То до Олимпиады Россия должна была напасть на Украину. Потом 15, а затем и 16 февраля. Может быть, вам лучше на кофейной гуще погадать? Всяко надёжнее будет», — считает Анна Г.

U.S. Department of State Борис Джонсон

Некоторые комментаторы отмечают, что Запад своими же руками и строит основу для возникновения третьей мировой войны.

«Почему западные политики не пытаются выправить ситуацию? Почему они только и делают, что орут о войне, которую сами и организовывают? Может быть, стоит работать на мир? Перестать поставлять Украине вооружение? Перестать набрасывать на Россию свои санкции? А может быть Западу перестать устраивать интервенции в страны третьего мира?» — задаётся вопросом Ольга Н.

Часть людей полагает, что ситуацию к большой войне подводят в первую очередь британские политики, которые пытаются ловить рыбу в мутной геополитической войне.

«Конечно, война неизбежна, если Украину будут напичкивать оружием, как это делает Великобритания», — отмечает Irina Z.

Министерство обороны Украины Поставки противотанковых гранатометов NLAW на Украину

«Какой абсурд. Сама же Великобритания делает всё для того, чтобы в мире началась новая глобальная война. Зачем заявлять об этом во всеуслышание? Хотят заложить в головы своего населения мысль о том, что война неизбежна? Готовят свои народы к третьей мировой?» — задаётся вопросом Марина В.

Ряд пользователей указывает на то, что Великобритании и США совершенно наплевать на жизнь простых людей на Украине и в Донбассе, их интересует сдерживание Российской Федерации.

«Джонсон всё переживает за Киев, но почему же ни разу я не слышала, чтобы Великобритания пожалела население Донецка, которое обстреливают, и где женщины с детьми живут в подвалах и разрушенных домах! Им жителей ДНР и ЛНР не жалко?» — интересуется Наденька И.

Нашлись и те, кто уверены, что Европа, в отличие от США и Великобритании, прекрасно помнит все ужасы мировой войны, поэтому есть надежда, что союзники Америки откажутся от самоубийственной антироссийской политики.

«Вторая мировая война унесла жизни десятков миллионов человек, и последствия её люди всего мира испытывают на себе до сих пор. Германия и Россия (СССР), как и вся Европа сильно пострадали в той войне. Они её кожей помнят в отличии от США и Англии. Память о войне неизбежно сказывается на отношениях между нашими народами. В нашей стране память о жертвах этой войны живёт в каждой семье. Большинство немцев, которые были свидетелями войны, извлекли из нее уроки. Они проявляют симпатию к России и к русским. Они в отличии от США не хотят войны. А США думают отсидеться за океаном. Европа знает, на какой длительный срок война уже после её завершения оставляет свои следы в сознании людей, калечит отношения между ними, как дорого обходится она и побежденным, и победителям. Поэтому Европе и России война не нужна, но нужна Америке и Великобритании», — поделился своим мнением Леонид Б.

Напомним, 20 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в беседе с BBC о риске крупнейшей войны после окончания Второй мировой из-за эскалации ситуации вокруг Украины.