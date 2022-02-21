Заявление министра иностранных дел Британии Лиз Трасс о создании правительственного информационного центра, направленного на борьбу с «дезинформацией» со стороны Российской Федерации на фоне ситуации вокруг Украины, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 21 февраля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва & Лондон

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«Смешно. Как вруны и безграмотные люди могут что-то изобличать? Королевство кривых зеркал», — считает Наталья Б.

Многие пользователи оказались вне себя от возмущения, ведь как раз таки Великобритания была многократно поймана за руку, когда транслировала во вне свою ложь относительно ситуации на Украине.

Policy Exchange Элизабет Трасс

«Первые дезинформаторы это вы! У Запада это по накатанной получается. То пробиркой размахивать, то бомбить Югославию. И сейчас вы ещё о чём-то можете говорить?» — удивляется Людмила Ф.

«А как насчёт постоянной дезинформации Запада? Её нет? Вы не лжёте по поводу России? Когда там нападение на Украину должно было состояться? Какие же вы лицемерные мрази!» — обращается Irina Z.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дезинформация

Некоторые комментаторы отмечают, что Великобритания попытается использовать якобы борьбу с российской ложью ради того, чтобы продвигать свою собственную ложь.

«Разоблачать они будут путём переориентирования своей лжи? Вор всегда громче всех кричит: «Держи вора!» — поделился своим мнением Игорь К.

«Никакой реальный центр дезинформации им не нужен, им нужна ширма для собственной лжи. Они и так на всё говорят «это неправда», и что? Но теперь они будут заявлять «центр провёл исследование и обнаружил, что это неправда», а сами при этом солгут десять раз. Удобно устроились», — предполагает Евгений Д.

Часть людей полагает, что на Западе информация преподносится однобоко, поэтому до большинства европейского населения якобы российская ложь даже и не доходит.

«Живу в Греции. Здешние СМИ предоставляют информацию только с одной стороны, одобренную хозяевами. До февраля вообще было молчание. Около Мариуполя погибли два этнических грека, так сразу же возникло возмущение. При этом три дня эвакуации населения из Донбасса, а об этом ни слова», — отмечает Svetlana C.

Ряд пользователей указывает на то, что западные страны постепенно скатываются в состояние, описанное Джорджем Оруэллом в произведении «1984».

"Я уверен, что, как и на Украине, борьба с дезинформацией обернётся для Великобритании запретом альтернативной точки зрения. Абсолютный тоталитаризм — вот к чему стремятся западные страны», — считает Николай В.

Нашлись и те, кто уверены, что Россия транслирует во внешний мир правду, но это никак не устраивает Запад.

«Всё делается для того, чтобы выдавить любую адекватную точку зрения на ситуацию вокруг Украины. Если что-то не совпадает с «правильным» мнением официальных лиц Великобритании, то это мнение будут задавливать», — уверен Алексей П.

Напомним, 20 февраля министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила в интервью газете Mail On Sunday о создании правительственного информационного центра, направленного на борьбу с «дезинформацией» со стороны Российской Федерации на фоне ситуации вокруг Украины. По её словам, с начала февраля 2022 года было якобы выявлено 40 случаев распространения Россией ложной информации.