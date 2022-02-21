Министры иностранных дел стран «Группы семи» (G7, «Большая семерка»), включая госсекретаря США Энтони Блинкена, заявили о своей «непоколебимой приверженности» суверенитету и территориальной целостности Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

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«Мы стоим на нашей непоколебимой приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод. У любого суверенного государства есть право определять свое будущее и выбирать меры безопасности. Мы высоко оцениваем сдержанную позицию Украины перед лицом продолжающихся провокаций», — говорится в заявлении министров иностранных дел США, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Великобритании.

Американские интернет-пользователи обсудили новость подсоответствующей публикацией Fox News.

The White House G7

«Непоколебимая приверженность» суверенитету и территориальной целостности Украины. По крайней мере, они не использовали старое «это ради детей» или «мы должны сохранить демократию сильной» в качестве оправдания для вступления в войну. У них до сих пор нет веской причины для войны. Если бы мы взяли на себя обязательство по вступлению Украины в НАТО, а остальные страны НАТО ПОЛНОСТЬЮ прекратили бы покупать энергию у России, Владимир оказался бы за столом переговоров быстрее сверхскоростной ракеты», — пишет NonAlignedVoter.

«Байден скомпрометирован до предела из-за сделок его сыновей с Украиной, и Путин использует это в своих интересах, как и Китай. Ничего этого не было бы при Трампе. Сторонники Байдена никогда не признают эту коррупцию. Печально, что они выбирают партию, а не страну. Зачем компании, добывающей ископаемое топливо на другом конце Земли, платить 80 000 долларов в месяц наркозависимому американскому адвокату, не имеющему никакого опыта работы с ископаемым топливом или корпоративным управлением?» — имеет в виду MrBigglesWorth503 Картера Байдена, сына президента США Джо Байдена.

Gage Skidmore Джо Байден

«Байден должен оказать поддержку, но пусть страны G7 возглавят этот процесс. После Афганистана нам не нужна еще одна катастрофа», — пишет jsr56569.

«Думаю, я бы хотел узнать больше о коррупции и участии некоторых плохих актеров, таких как Хантер Байден, прежде чем взять на себя обязательства. Помните, как президент Трамп хотел знать, но получил импичмент за свои вопросы?» — отмечает Mack.

«А когда они займутся суверенитетом США? Узнает ли Харри, что мигранты представляют для наших границ реальную угрозу? Наше правительство покинуло нас», — негодует stardomino.

«Если цель — предотвратить войну, зачем ждать санкций и/или других сдерживающих факторов? Ожидание фактического начала войны для принятия мер сдерживания кажется в лучшем случае контрпродуктивным. Все эти кодовые разговоры означают, что никто не готов реально что-то сделать в случае вторжения, но мы собираемся говорить жестко», — считает poopsicle.

«Всё, что им нужно сделать, это договориться, что Украина никогда не вступит в НАТО и будет нейтральной буферной зоной. Кроме того, именно западный переворот на Украине в 2014 году положил начало всему этому — но Хантер Байден получил свою фиктивную работу на миллион долларов при вновь установленном режиме на Украине», — напоминает pathfinderofwhatis.

(сс) Allied Joint Force Command Brunssum Солдаты НАТО

«ЦРУ усердно работает над инсценировкой событий, чтобы вызвать войну и заставить поджигателей войны ее поддержать», — указывает myfamilycameherein1620.

«Когда Байден был вице-президентом, он приложил руку к гражданским беспорядкам на Украине. В документальном фильме, снятом в 2015 году под названием Ukraine on fire, говорится об участии США», — рассказывает frontalobe.

«Почему мы отправляем деньги, которых у нас нет, в какую-то коррумпированную страну за 5000 миль отсюда, когда у нас здесь так много проблем? Эта война ради прибыли нефтяных баронов и оборонной промышленности, а не ради граждан. Что на Земле настолько важно для нас, чтобы посылать наших молодых людей на смерть?» — негодует followthatlemming.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия «может решить не вторгаться» на территории Украины.