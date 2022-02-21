Заявление пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова о том, что ежедневное упражнение по объявлению «даты вторжения России» на Украину может спровоцировать Киев на силовое решение конфликта в Донбассе, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 21 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

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«Был во второй половине XIX века такой премьер-министр Великобритании по имени лорд Пальмерстон. Он написал: «Как тяжело жить на свете, когда с Россией никто не воюет». Запад до сих пор мучается из-за этого», — считает Виктор С.

Многие пользователи пришли к выводу, что западные страны пытаются навязать Украине и России свои проверенные методы по решению конфликтных вопросов, которые представляют собой банальное кровопролитие.

«Хорошие и совершенно правильные слова. Просто на Западе просветлённые эльфики всех по себе меряют. И вот у них-то вся история как раз и сводится к постоянным войнам и грабежам соседей. Но эти дебилы даже учебников по истории, похоже, в руках не держали. Разве они не знают, как Россия воюет? Раз и навсегда!» — написал Артём Л.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Некоторые комментаторы отмечают, что у России нет даже малейшего мотива для того, чтобы силовым способом разрешить конфликтную ситуацию в Донбассе.

«Это истинная правда. Россия ни на кого не собирается нападать. У неё нет для этого даже мотива. Они всегда только защищалась или работала на упреждение, но опять-таки, чтобы не допустить на неё нападения! На этот раз всем должно быть очевидно, что на Россию совершают нападение, но она терпит и не даёт настоящей сдачи», — указывает Виталий Б.

Часть людей полагает, что сам Запад изнывает от желания вторгнуться на Украину и потягаться силой с Россией.

«Они говорят о «российском вторжении» так, будто Россия только и делает, что на кого-нибудь нападает. И это при том, что объявленное Украиной восемь лет назад «вторжение» России впоследствии было опровергнуто украинскими же властями. Так почему Запад утверждает, что Россия собирается напасть? Не потому ли, что напасть собирается этот самый Запад?» — интересуется Владимир Р.

The U.S. Army ВС США

Ряд пользователей указывает на то, что Запад сможет убедить Украину напасть на российских граждан только тогда, когда в головах украинцев не останется иных мыслей, кроме как убить и отнять.

«Скоро в умах людей закрепится мысль о жизни в постоянном ожидании войны, разговоры о ней станут обыденностью. И люди начнут верить, что война — единственный выход и средство», — считает Alex G.

«Всё информационное поле на Западе занято тем, что Россия вот-вот собирается вторгнуться на Украину. Всё делается для того, чтобы вынудить Украину осуществить заготовленный на Западе план. Без него Западу не удастся разрешить свои экономические противоречия, а гегемону не удастся удержаться в кресле мирового лидера», — поделился своим мнением Василий О.

Напомним, 20 февраля пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «России 1» в интервью журналисту Павлу Зарубину о том, что ежедневное упражнение по объявлению «даты вторжения России» на Украину может спровоцировать Киев на силовое решение конфликта в Донбассе.