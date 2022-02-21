Заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что власти Украины опровергают обвинения в попадании украинских снарядов на территорию Российской Федерации, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 21 февраля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина переходит границу: бои в Донбассе и эвакуация — трансляция»

«Не отбрехаетесь уже. Да бегите уже! Вам хана!» — советует Ирина Ю.

Многие пользователи отметили, что слово Кулебы ничего не стоит. Этого украинского чиновника так много раз ловили на откровенной лжи, что смысл всех его заявлений смело можно переворачивать на 180 градусов.

Министерство иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

«Этому безбожнику и лжецу веры никогда не было. Если он что-то утверждает, значит, лапшу на уши вешает», — уверена Олег Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что принцип украинской внешней политики построен на постоянной лжи.

«Эти трусы никогда не признаются в своих злодеяниях! Будут врать до последнего! Смелый бы человек сказал: «Да, я сделал. И что?» А эти: «Это не я! Это не мы!», — отметил Вячеслав Ш.

«Врут и враньём погоняют. А кто бомбит Донбасс и Луганск восемь лет? Укры начинают издеваться и утверждать, что Донбасс сам себя обстреливает. Тут, видимо, тот же цирк решили организовать. Сказочники!» — подозревает Катерина К.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдат ВСУ

Часть людей полагает, что раз Украина до сих пор не созналась в предыдущих своих преступлениях, значит, откуда ни возьмись у неё совесть не проснётся.

«Украина утверждает, что и самолёт не сбивала, но чем дальше идёт расследование, тем больше уверенности, что именно украинские военные приложили к этой трагедии руки», — отмечает Василий Б.

Ряд пользователей указывает на то, что попадание украинских снарядов на территорию Российской Федерации означает, что Россия может дать военный ответ на агрессивные действия Киева. Именно эта перспектива до чёртиков пугает украинские власти, считают граждане.

«Струсили, как только поняли, что обратку могут получить. А чего струсили-то, сами же с Россией войну начали! Орут уже восьмой год, что воюют с нами, а на деле в портки моментально наложили», — отметила Эльвира П.

Нашлись и те, кто уверен, что раз российские спецслужбы утверждают, что обстрел территории нашей страны был, значит, нашим властям не остаётся иного выбора, кроме как дать отпор зарвавшемуся агрессору.

«Не надо смотреть на реакцию украинских властей. Надо действовать самим в своих собственных интересах. Если снаряды перелетели границу России, значит, Украина объявила Российской Федерации войну. Без каких-либо отговорок. Надо принять этот вызов и дать достойный ответ зарвавшимся подонкам», — считает Виталий Д.

«Ох, украинцы, зря вы это задумали. Сейчас республики довывезут детей и женщин, и дадут вам такого жара, что будете бежать до Львова, пятками сверкая, если успеете. Или вы думаете, что вам восточная Украина простит столько убитых детей и взрослых за это время? Практически в каждой семье наступило за это время горе. Этого вам никто не простит и не забудет. Вас на восток никто не звал с автоматом в руках, так что готовьтесь к мщению», — обращается Nina P.

Напомним, 19 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в своём Twitter о том, что украинские власти опровергают обвинения в попадании украинских снарядов на территорию Российской Федерации. Ранее представитель Погрануправления ФСБ России по Ростовской области сообщил журналистам, что ростовские пограничники зафиксировали попадание двух боеприпасов из Украины на территорию России.