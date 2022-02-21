Заявление главы комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман о том, что Россия не боится НАТО и не боится западного оружия, поэтому поставок тяжёлого вооружения из Германии на Украину не будет, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 21 февраля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

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«Пусть НАТО и США собирают свои удочки и валят на свои территории. Не мы к ним пришли, это они всё к нам лезут!» — отмечает Вадим К.

Gerhold Hinrichs-Henkensiefken Мари-Агнес Штрак-Циммерманн

Многие пользователи пришли к выводу, что Россия настолько сильная военная держава, что готова дать отпор любого уровня сложности западным агрессорам.

«А чего это нам вдруг бояться НАТО? Они что, сильнее нас? Да, по-моему, как-то не очень. Россия на своей земле. Никого к себе не подпустим. Бояться нам некого и нечего. Войны, конечно, не хотелось бы, но мы точно знаем, что в обиду себя не дадим», — написал Николай П.

«Мы никого не боимся, а за провокации накажем. Мы за мир и дружбу между народами, но помните про наш бронепоезд», — обращает внимание Александр П.

Некоторые комментаторы отмечают, что вместо того, чтобы злить Россию и провоцировать её на войну, таким странам, как Германия, следовало бы думать о взаимовыгодном экономическом взаимодействии с Москвой.

«Кому-кому, а Германии однозначно надо дружить с Россией и не идти на поводу у США! Без Российской Федерации величию Берлина наступит кирдык», — считает Инна И.

«Германии необходим экономический союз с Россией. Но Германия сама ничего не решает. Всё под США и англичанами пока что. Бундестаг не раз призывал США вывести свои войска и ядерное оружие с территории Германии, но до сих пор Американцы этого не сделали», — напоминает Василий С.

Часть людей считает, что России вообще не стоит морочить себе голову по поводу того, что о нас думает Германия, и какую угрозу она может нам представлять. Граждане считают, что нашей стране достаточно обладать такой обороной, которая в любой момент могла бы дать необходимый ответ противнику.

«А на кой чёрт нам эта Германия сдалась? Что там? Миллиарды наших олигархов? Да мы их и не увидим никогда. Он взаимодействия наших стран российскому народу не жарко — не холодно. Нам о себе думать надо и о дружбе с теми, кто к нам по-доброму относятся. Такие, как немцы, нам в друзьях не нужны», — указывает Нина П.

Ряд пользователей указывает на то, что российским властям нужно сделать народ России счастливым, здоровым и защищённым, тогда наша страна будет абсолютно самодостаточна, а Германия и прочие будут стоять в очереди на то, чтобы заручиться благосклонностью Москвы.

«Такое ощущение складывается порой, что для российских властей куда важнее то, что о них думает Германия, нежели собственный народ. Что вы там всё ищите на немецкой земле? Счастья? Нет там его. Построите вы этот «Северный поток — 2», запустит и что тогда? Радость в жизни появится. Да нифига подобного. О своих людях думайте. Нам никто не нужен, если наш народ до сих пор еле выживает», — пишет Никита А.

Gazprom.ru «Северный поток — 2»

Напомним, 19 февраля глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила на полях Мюнхенской конференции по безопасности, отвечая на вопрос о возможных поставках оружия Киеву, что Россия не боится НАТО и не боится западного оружия, поэтому поставок тяжёлого вооружения из Германии на Украину не будет.