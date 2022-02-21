Заместитель главы офиса президента Украины Ростислав Шурма оценил финансовые потери из-за сообщений о якобы готовящемся «российском вторжении» на Украину. Об этом он заявил в интервью «РБК-Украина», опубликованном 21 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Мы видим, что безвозвратные потери составляют в такой стрессовой ситуации, как сейчас, 2−3 млрд долларов в месяц. Это и остановленные инвестиции, и дополнительная инфляция, утраты в туристической сфере, сокращение авиаперевозок», — приводит слова чиновника ИА Красная Весна.

Также Шурма отметил еще и наличие спекулятивного давления на финансовые рынки и игру на разнице курса валют, которые можно оценить в $1,5−2 млрд. Чиновник добавил, что украинская экономика теряет деньги начиная с января 2022 года.

Новость обсудили в украинских телеграм-каналах VESTI и «Новое издание», а также в телеграм-канале украинской журналистки Ангелины Пичик.

«2−3 млрд долларов. Это ежемесячные безвозвратные потери для экономики из-за новостей о «вторжении». Заявили в ОП (в офисе президента Украины — О. П.). Это и остановленные инвестиции, и дополнительная инфляция, потери в туристической сфере, сокращение авиаперевозок. Интересно, сколько мы так ещё продержимся?» — задалась вопросом украинская журналистка Ангелина Пичик.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Будут подачки кидать по пять копеек, чтобы не сдохли раньше времени», — отреагировал Andy R.

«А ещё и разворовать на этой теме надо, это плюс столько же», — добавил Алексей.

«Спасибо нашим заокеанским партнёрам!!! Они нам еще в кредит дадут…» — не без сарказма написал SE.

«Так можно долго существовать. Люди будут уезжать из страны, население нищать, затем бандитизм, поголовные кражи, полное разрушение и уничтожение инфраструктуры, наркомания и алкоголизм населения от безысходности, проституция… это длительный процесс, не одного года», — написала Ольга.

«А разве эти данные не могут быть основанием для отказа выплачивать проценты от кредитов перед МВФ или вообще [для] отказа [выплачивать долг]?..» — недоумевает Оксана И.

«Если вернем награбленное — очень долго [можно продержаться]», — добавил Edd S.

«Партнеры — они такие», — отреагировал Владимир.

«Хоть одна страна, куда вошли США и МВФ, стала процветающей? Нет!!!» — подчеркнула Ирина.

«Ну как же вы не понимаете? Это ведь всё для вас, всё ради вас. Чтоб вы оставались свободными и независимыми. Ну, примерно как бомжи», — с сарказмом пишет Геннадий.

«Друзей поблагодарить не забудьте», — иронизирует Игорь.

«Ещё примерно столько же страна теряет вследствие махинаций чиновников», — отреагировал Offspring.

President.gov.ua Ростислав Шурма

«Слишком много поддержки», — пошутил Alex G.

«Это уж не говоря, сколько теряет из-за санкций сама Украина. Путин опять виноват?» — смеется Александр.

«Так вашим покровителям из-за океана этого только и нужно», — добавил GFK.

«Да ладно!!! Не может быть!!! А 8 лет трындежа о войне с Россией никак не влияли?! Только сейчас началось?» — поинтересовался Jurek.

«Очередная лазейка для списания украденного», — пишет Дмитрий П.

«А сколько людей теряет Украина, не считают? Это скот, по их мнению…» — возмутилась Ирина Б.

«Н — Независимость», — подытожил Leshiy.

Читайте также: Сеть: «А вторжения нет!» — ВС РФ «получили приказ вторгнуться» на Украину?