21 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что корреспондент американского телеканала CBS Дэвид Мартин заявил, что российские войска якобы «получили приказ приступить к вторжению» на Украину.

Мирослава Романенко, , 13:19 — REGNUM Корреспондент американского телеканала CBS Дэвид Мартин заявил, что российские войска якобы «получили приказ приступить к вторжению» на Украину. Об этом сообщается в Twitter канала CBS.

Центр управления Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Разведка сообщает, что российские войска получили приказ вторгнуться на Украину», — заявил корреспондент.

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Сообщение обсудили читатели украинского издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте».

"Эти «достоверные данные» уже несколько раз приводили к победе (из-за неявки), и каждый раз кто-то в это верит…» — отреагировал Андрей С.

«Разведка США — синоним словосочетания «сарафанное радио», — добавил Левко Л.

«Думаю, «сарафанное радио» пообъективнее будет…» — ответил Левку Л. Andrey M.

«Кто-нибудь в курсе, где взять полный график вторжений на 2022 год», — пошутил Игорь Г.

«Что-то у них не так с разведкой — никак не могут определиться с датами нападения, теперь это…» — добавила Людмила Л.

«Виртуальные войска, виртуальный приказ», — отреагировал Алексей Г.

«Представляю, как о*ренел Шойгу… Только на рыбалку собрался, а тут… вторжение… Никакой личной жизни, понимаешь…» — смеется Andrey M.

Министр обороны России Сергей Шойгу (сс) Администрация президента России

«А российские войска вообще в курсе об этом?» — не без сарказма задался вопросом Алексей Т.

«Там, наверное, уже цветов в Киеве нет», — шутит Sergej L.

«Я уже сбился со счёта, сколько уже этих приказов было? По-моему, как минимум пять», — задумался Андрей П.

«Земля, видимо, наконец замёрзла?..» — задался вопросом Артем П.

«Хотя б в качестве пруфа какой-нибудь секретный указ выложили про псковских десантников», — иронизирует Лев И.

«Когда уже разведка США сообщит, что российские войска получили приказ… [ударить] по США??? А то весь «цивилизованный мир» про Украину уже не вштыривает», — не без сарказма написала Olga Svaytoslavovna.

«Разведка США самая крутая в мире, Ванга курит в сторонке. Столько дат вторжения, а воз и ныне там. А самое главное, разведка США не смогла показать снимки из космоса, кто же сбил «Боинг» (вероятно, речь об авиакатастрофе рейса 17 Malaysia Airlines. — М. Р.). Порошенко спасли от расправы. Сейчас тоже вангуют», — прокомментировала Ирина Л.

«Приказ есть. А вторжения нет», — с сарказмом подытожил Максим Н.

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