Королева Великобритании Елизавета II сдала положительный тест на COVID-19. По заявлениям представителей Букингемского дворца, у королевы проявляются слабые симптомы, похожие на простуду. Также сообщается, что королева планирует продолжить осуществление своих «легких» полномочий в Виндзоре, получая при этом должную медицинскую помощь и следуя всем рекомендациям.

(сс) PolizeiBerlin Елизавета II

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9 февраля положительный тест на COVID-19 пришел принцу Чарльзу, 14 февраля заболела его жена герцогиня Корнуольская Камилла. Как сообщают BBC, в резиденции королевы в Виндзорском замке ковидом заболели несколько человек.

Некоторые пользователи пожелали королеве скорейшего выздоровления, отметив, что это единственно возможный комментарий на новость о болезни монарха.

«Некоторые комментарии не подходят по настроению. Не важно, роялист вы или нет, ей за 90, и она все еще одна из самых важных фигур в мире. Я не пророялист или проколонист, но я надеюсь, что ей скоро станет лучше», — написала @SabziSpeaks.

«Желаю ей скорейшего выздоровления», — прокомментировал @BogochIsaac.

«Я думаю, что королева победит в битве с ковидом. Она сделана из крепкого материала. Она никогда ничему не поддавалась за свою замечательную жизнь. Поправляйся, королева», — написал @Glynis1959.

Премьер-министр также прокомментировал новость о заболевании: «Я уверен, что говорю от имени всех, желая Её Величеству королеве скорейшего выздоровления от ковида и быстрого возвращения к динамичному и крепкому здоровью».

Некоторые комментаторы возмущены тем, что королева продолжает исполнять свои обязанности, они считают, что ей это, скорее всего, навредит, а на стране вряд ли скажется.

«Легкие обязанности! Ей 95! Пусть отдохнет, страна бы справилась, даже если бы она вообще больше не осуществляла свои полномочия», — отметил @leeparrott45.

Елизавета II и президент США Джеральд Форд. 1976

«Не было ли бы мудрее отдохнуть от легких обязанностей? Ей все-таки за 90 лет», — поинтересовалась @Aka_LeeA.

«Это не очень хорошие новости, я надеюсь, что она полностью восстановится. Мы не можем ее потерять. В то же время бросьте исполнение «легких обязанностей» и поправляйтесь», — обратилась @JackiHicks.

Ряд пользователей не считает правильным писать новости о том, что кто-то из членов королевской семьи заразился ковидом или каким-либо другим заболеванием. Ровно так же они были недовольны новостями о рождении детей в королевской семье. Негативная реакция связана с тем, что подобные новости будто возвышают членов королевской семьи над обычными людьми.

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«А давайте писать про всех, кто сегодня получил положительный результат теста? И имена их добавьте!» — предложил @5tew4rt_Burgess.

«Божественные права королей все еще существуют. Она родилась в семье высшего класса, поэтому она достойна новостей, но миллионы других людей тоже болели и болеют ковидом. 161 тысяча человек в Великобритании умерли из-за него, и они достойны неймдроппинга (практика постоянного использования имен важных людей с целью показаться более значимым — прим. Д.С.)», — считает @tommo_horandogs.

«Я не понимаю. Все, что я прочитал, это, что очередной пожилой человек заболел ковидом. Ничего стоящего новостей здесь нет», — отметил @bait_1xx.

(сс) Myles Cullen. dvidshub.net Елизавета II и принц Филипп на параде, 13 июня 2015 года

Часть комментаторов отметили, что они готовы к смерти королевы от коронавируса или от его последствий. Некоторые из них предположили, что она не доживет до лета.

«Операция «Лондонский мост» (план траурных мероприятий в Великобритании после смерти Елизаветы II, в котором прописаны действия правительства, СМИ и других организаций — прим. Д.С.) существует еще с 1960-х. В этот раз он не будет сюрпризом», — напомнил @tma285.

«Народ, не планируйте ничего на те выходные в честь платинового юбилея королевы (июль 2022 года — прим Д.С.)», — посоветовал @RLDToo.

«У нее точно слабые симптомы? Они говорили, что с принцем Филиппом было все хорошо за несколько недель до того, как он умер. А на Даунинг-стрит заявляли, что Борис был в порядке за пару дней до того, как его переместили в реанимацию», — напомнил @cathalhaughey02.

В комментариях напомнили, что в Англии практически все коронавирусные ограничения отменили, и поинтересовались, не рано ли это сделали, учитывая, что сразу три представителя королевской семьи заразились вирусом.

«А Борис говорил, что все закончилось», — отметил @KarmaUnc.

«А мне говорили, что ковид закончился. Нет?» — спросил @Iain_C5.

«Будем надеяться, что она полностью вакцинирована, и поэтому она быстро избавится от инфекции. Отмена всех ограничений не была действительно хорошей идеей. Нужно было продолжать носить маски, особенно в местах большого скопления людей», — отметила @ladyjardine.

(сс) David Bloomfield Лондон в период локдауна

Некоторые пользователи обвинили принца Чарльза в том, что он заразил королеву.

«Это принц Чарльз передал вирус королеве? Он не тестировался перед тем, как к ней ехать? Если он так безответственно поступил по отношению к своей матери и с ней случится что-то плохое, то нужно задать вопрос, должен ли он все еще иметь право на престол?» — написал @Silklink.

Некоторые комментаторы верят, что королева быстро справится с ковидом, потому что она вакцинировалась и даже ревакцинировалась.

«К счастью, она полностью вакцинирована», — отметил @DougalDave270.