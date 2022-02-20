Заявление официального представителя Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуарда Басурина о том, что разведка ДНР добыла план наступательной операции ВСУ, стало поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 20 февраля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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«Почему украинский план на русском языке? И почему он похож на детский рисунок? Что, в Союзмультфильме разучились делать мультики и рисовать контурные карты?» — пишет «Лис С».

Многие пользователи с интересом начали изучать изображение карты, подготовленной в ДНР для мировой общественности, с планом действий украинских военных в случае нападения. Граждан смутил тот момент, что информация на карте приведена на русском языке, а не на украинском.

Andrew Butko Эдуард Басурин

«Тем, кто не может уложить в своей скудоумной голове, почему карта содержит русский язык, а не украинский, стоит всё-таки научиться читать и прочитать, что карту подготовила разведка ДНР, основываясь на плане наступательной операции, добытом у силовиков Украины. Никто в военной среде не станет сидеть в фотошопе и рисовать для технических нужд красивые картинки. Это сделали специальной для вас, чтобы каждый, даже самый недалёкий человек сумел разобраться, что собираются устроить бандеровские каратели в Донбассе», — написал Александр С.

Некоторые комментаторы отмечают, что в существовании такого плана нет ничего удивительного, ведь у каждой страны должны быть подобные планы на случай войны.

«В генштабах всех стран всегда лежат планы на разные случаи. В российском — об атаке на США и НАТО, в Штатах и НАТО — об атаках на РФ. Проводятся даже учения с подобными сценариями. В чём ужас ситуации?» — удивляется Михаил О.

Daniel Cole Солдаты НАТО

Часть людей полагает, что, несмотря на наличие планов по нападению на Донбасс, странно ждать от ВСУ атаки в тот момент, когда на границе находятся российские военные, которые только что осуществили масштабные учения.

«Нам предлагается поверить, что украинские власти подождали, чтобы 150 тысяч российских военных подтянулись к украинской границе, чтобы президент России Владимир Путин объявил «учения» с пусками баллистических и крылатых ракет — и тут-то они и решили начать нападение на Донбасс?» — задаётся вопросом Peter K.

Ряд пользователей указывает на то, что России придётся применить силу в случае украинской агрессии против жителей Донбасса. Отдельные граждане призвали руководство Российской Федерации не останавливать на границах ДНР и ЛНР, а продолжить освобождение Украины от нацистов.

«Москва реагирует на агрессию со стороны Украины. Все эти военные учения проводятся не просто так, а чтобы разубедить украинских военных в перспективах нападения на Донбасс. Поэтому и приходится России гнать к границе эшелоны техники, чтобы в Киеве знали, что против них применят в случае начала операции по геноциду жителей ДНР и ЛНР», — указывает Валентин С.

«Российским войскам, в случае, если бандеровцы пойдут в атаку на Донбасс, не надо повторять ошибок 2008 года. Остановимся на границе с Польшей, а там посмотрим», — советует Сергей Л.

Напомним, 19 февраля официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил о том, что разведка ДНР добыла план наступательной операции ВСУ. Он отметил, что на операцию отвели пять суток, а её целью является попытка выдавить русскоязычное население в Российскую Федерацию и получить контроль над территорией Донбасса.