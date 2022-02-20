Видео, на котором запечатлён момент, как президент США Джозеф Байден, завершив пресс-конференцию, посвящённую ситуации на Украине, покидает трибуну под смех журналистов, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 20 февраля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

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«Пресс-конференции сонного Джо проходят под смех не только американских журналистов, но и под хохот миллионов российских граждан», — указывает Олег К.

Многие пользователи пришли к выводу, что к американскому президенту уже мало кто относится в серьёз. Нахождение Байдена на посту главы США стало прекрасным проявителем несамостоятельности и недальновидности данного политического деятеля.

«Нет ничего удивительного. Байден стал попросту клоуном на посту президента США. Объявляет всякие нападения, которых не происходит, и ждёт, что к нему и дальше всерьёз будут относиться, к его словам? Наивный», — пишет Николай П.

Некоторые комментаторы отмечают, что журналистское сообщество смеётся над Байденом потому, что этот президент не вылезает из нелепых скандалов. Таким образом, Байден умудрился растерять весь свой авторитет, который у него имелся на момент вступления в должность национального лидера.

«У Байдена каждый практически месяц репутационный удар происходит. Всё началось ещё с падения на трапе самолёта, потом бегство американских военных из Афганистана, затем колоноскопия американского президента, о которой зачем-то уведомили весь мир, теперь нападение-ненападение русских. Короче, Байден себя дискредитировал так, что ни о каком дальнейшем президентском сроке тут и говорить не приходится», — считает Виталий Д.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выход США из Афганистана

Часть людей полагает, что Байдена никто не воспринимает всерьёз, потому что это несамостоятельная политическая фигура, находящаяся на службе большого капитала.

«Не очень-то и смешно, когда военно-промышленный комплекс рулит через таких политиков, как Байден», — заметил Александр С.

«Старик — просто марионетка в руках американского военного лобби. На вооружении в США можно пилить миллиарды долларов, поэтому и возникает у них постоянное желание повоевать. Американские журналисты это прекрасно знают, вот и смеются над концертом, который для них устроил Байден», — поделился своим мнением Дмитрий Ш.

(сс) The U.S. Army Солдат армии США ведет огонь

Ряд пользователей указывает на то, что раз американские журналисты смеются над собственным президентом, значит, они ещё больше смеются над президентом украинским, который находится в прямом подчинении у Байдена.

«Забавно, Украину не волнует, что её обсуждают без её присутствия. Сами там за спиной что-то обсудили, что-то решили, посмеялись и разошлись. Цирк со свиньями, ведомыми на скотобойню», — считает Rina A.

Нашлись и те, кто напомнили о том, что темой пресс-конференции был конфликт на Украине, где каждый день умирают люди, включая мирных жителей. Граждане считают кощунством поведение мирового сообщества, смеющегося на фоне страшной войны.

«При этом международные наблюдатели остаются всё столь же глухими и слепыми. Украина обстреливает Донбасс шквальным огнём, а Запад в этот момент хохочет», — отмечает Анна Г.

«Пока в Америке смеются, украинцы убивают других украинцев в Донбассе. Вот и вся американская внешняя политика — под смех стравливать народы друг с другом», — написала Лидия В.

Напомним, 19 февраля агентство Reuters опубликовало видео на своём YouTube-канале, на котором запечатлён момент, как президент США Джозеф Байден, завершив пресс-конференцию, посвящённую ситуации на Украине, покидает трибуну под смех журналистов.