Заявление британского министра иностранных дел Лиз Трасс о том, что Великобритания запретит «российским олигархам» въезд и наложит запрет на передвижение капитала, а также осложнит доступ России к рынку суверенных долгов в случае эскалации на Украине, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 20 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

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»Плачет в сторонке и всхлипывает Абрамович, ему вторит Дерипаска и прочие. Белые платочки, выданные им, уже истрепались от слёз, крика и бессознательной ругани. «Что же вы делаете, гады!» — доносится из лондонских дворцов русских олигархов», — издевается Конрад К.

Marina Lystseva Роман Абрамович

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные санкции в отношении России окажутся для российского народа скорее подарком, нежели наказанием.

«Чёрт побери! А как же их виллы и огромные счета в западных банках? Семьи олигархов в Англии сиротами останутся! Нельзя такое допустить! Русский народ никогда не простит Британии такой подлости!» — шутит Алексей Д.

«Огромное спасибо от всего российского народа! Мы будем только счастливы», — пишет «Полиграф Ш».

Некоторые комментаторы отмечают, что Великобритания зря угрожает такими санкциями России, ей следует ввести эти ограничения прямо сейчас.

«А что вы всё грозить-то пытаетесь? Сделайте уже хоть что-нибудь в реальности. Абрамовича, к примеру, ощипайте или какого другого русского олигарха», — призывает Мариам И.

Tom Witham Лиз Трасс

Часть людей полагает, что те капиталы, которые российские олигархи вывезли за рубеж, всё равно уже не вернуться в Россию, а значит, наш народ ничего не потеряет от британских санкций.

«Олигархи из России, живущие в Лондоне, — предатели Родины. Вместо того чтобы тратить свои миллиарды в России и платить налоги на территории своей Родины, они еду за рубеж, чтобы поддерживать чужую экономику», — отмечает Наталия Х.

Ряд пользователей указывает на то, что российским властям следует действовать на упреждение и самим запретить олигархам возвращаться на территорию Российской Федерации.

«Это России самой давно пора было сделать — запретить своим олигархам возвращаться в Российскую Федерацию», — считает Вячеслав А.

Нашлись и те, кто считают, что британская элита подыгрывает российской и наоборот, потому что все они объединены одним классовый интересом.

«Смешно, конечно. Они все в одной лодке и прекрасно знают всю обстановку. Просто создают вид надвигающейся опасности. Их задача — включить печатный станок и не лишиться доллара как резервной валюты, с таким-то госдолгом. И неважно, что Британия на доллар работает, весь мир и даже российская элита. Вот и накидывают лапши простому народу. А более они ничего не могут. Ибо компании все акционированы в стране, их родня и близкие из-за границы никогда не переедут в Россию. Их офшоры — там. Вот и устраивают спектакль», — поделился своим мнением Димка Н.

Напомним, 19 февраля YouTube-канал Sky News опубликовал материал, согласно которому британский министр иностранных дел Лиз Трасс заявила о том, что Великобритания запретит «российским олигархам» въезд и наложит запрет на передвижение капитала, а также осложнит доступ России к рынку суверенных долгов в случае эскалации на Украине.