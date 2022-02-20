Британия запретит российским «олигархам» въезд, передвижение капитала и осложнит доступ России к рынку суверенных долгов в случае обострения на Украине. Об этом 19 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва & Лондон

«Я слышала, что президент Зеленский говорил о санкциях, мы настроены решительно на то, чтобы Россия заплатила большую цену в случае вторжения на Украину. Мы остановим возможность для олигархов перемещать свои капиталы, мы запретим им поездки. Мы усложним доступ российским компаниям на наш рынок капитала и сделаем сложнее для России доступ к рынку суверенных долгов», — приводит слова британского дипломата РИА Новости.

Новость обсудили в украинском телеграм-канале VESTI, а также в телеграм-канале украинского журналиста и публициста Юрия Ткачева.

Policy Exchange Элизабет Трасс

«Да наконец-то. Все только и ждут этого необычайно мудрого и своевременного решения», — написал Roman.

«Во гонят», — отреагировал Evgeniy O.

«Так Великобритания только и мечтает о войне в Европе», — добавил Роман.

«По самому больному бьют, сволочи», — иронизирует Виктор.

«Воистину! Они там, видимо, совсем дебилы», — смеется Natali L.

«Пусть превентивно вводят», — призвал Al Iaquinta.

«По олигархам Россия ещё и спасибо скажет», — отметила Talina.

«Эти наглухо отбитые тупицы думают, что олигархи побегут к Путину умолять его не вторгаться или что? Клоуны», — отреагировала «А».

»Я вообще мечтаю, чтобы они денежки олигархов себе присвоили… Вот это был бы подарок всем…» — пишет Tatiana.

«Должна же Великобритания хоть раз в истории что-то хорошее для России сделать», — пошутил Евгений.

«В Европе и в Америке всерьёз считают, что в РФ олигархи что-то решают и могут надавить на Путина?» — недоумевает М.П.

«Англичане помогут Путину провести деолигархизацию», — с сарказмом добавил Сергей.

«Давай, Лондон, давай», — пошутил rio de janeiro.

«Так, пол-России уже на границу бежит. Господи, пока есть такие… и враги не нужны», — смеется Vladusha.

«А можно ещё и украинских олигархов не пущать?» — поинтересовалась Natali S.

«Какой ужас. Народ России, наверное, переживает», — шутит Влад.

«Только ради этого стоит напасть, даже понарошку», — иронизирует Дмитрий Л.

«Чур только всех скопом не пускать русских, казахских, украинских олигархов», — добавил «ОМ».

»Звучит как приглашение. Так вот что надо сделать, что бы капиталы вернулись на родину», — не без юмора подытожила Shade.

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