20 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление главы МИД Британии Лиз Трасс о том, что ситуация вокруг Украины на следующей неделе может резко ухудшиться, и странам Запада нужно быть готовыми.

Мирослава Романенко, , 12:46 — REGNUM Ситуация вокруг Украины на следующей неделе может резко ухудшиться, и странам Запада нужно быть готовыми. Об этом 19 февраля заявила глава МИД Британии Лиз Трасс во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Парламент Великобритании Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я думаю, что нам (странам Запада) надо готовиться к худшему сценарию, который может быть реализован уже на следующей неделе», — заявила она.

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Заявление главы дипломатии Великобритании обсудили в телеграм-канале украинской журналистки Ангелины Пичик. Также заявление политика обсудили в социальной сети Facebook на странице информационного агентства 112.ua.

Элизабет Трасс UK Government

«Ох уж эти советники. До добра не доведут их прогнозы», — отреагировал Oleg.

«Если каждый день говорить, что завтра пойдет дождь, вы обязательно станете предсказателем», — добавил One Moment.

«Провокаторы никак не угомонятся, у них всё по сценарию», — отметил leo.

«Видимо, хреново дела у [премьер-министра Великобритании Бориса] Джонсона. Надо активнее отвлекать граждан Британии от его зашкваров», — отреагировал Дмитрий М.

Борис Джонсон U.S. Department of State

«Я устал уже, у них там, на Западе, что не министр, то… Ванга», — добавил Денис.

«Они там на Альбионе ещё и сценарии вторжения разработали? Как определили, что худший из них будет задействован? Шойгу уведомление по электронке прислал? Какая глупая женщина…» — иронизирует Николай.

«Шо?! Опять?» — задался вопросом Игорь.

«А лучший вариант уже был? Или будет после худшего?» — с сарказмом поинтересовалась Nadyona.

«Задолбали. Это я мягко… Потом сделают вид, что предотвратили войну своим гавканьем», — отреагировала Наталья.

«И это они нам предлагают вступить в новый военный тройственный союз — с Британией и Польшей? Видать, перепроизводство военной техники у британцев — надо быстрей найти куда перепродать с выгодой. Вот возможность и подворачивается, осталось расшевелить «обе стороны» и подтолкнуть к началу военных действий…» — добавила Татьяна С.

«Так может утверждать только тот, кто сам этот сценарий пишет!» — прокомментировала Наталья Ш.

«Если бы не вы, на Украине был бы мир и спокойствие!!!» — отметила Валентина А.

«Интересно, меня одного уже тошнит от этих президентов, канцлеров и глав МИД? Туда-сюда шастают и что-то заявляют и заявляют… Думают одно, говорят другое, а делают третье», — написал один из участников обсуждения.

«Главное, побольше оружия продать, пока ажиотаж есть», — с сарказмом добавил Vw.

«Хочешь войны, заведи дружбу с Америкой или Англией!» — отреагировала Любовь М.

«Я думаю, что с самым худшим сценарием Украина столкнулась тогда, когда попала под внешнее управление», — подытожил Stanislav D.