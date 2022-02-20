Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что в случае, если консультации с Киевом в рамках Будапештского меморандума вновь не состоятся, то Украина «будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает», а значит, внеядерный статус страны может быть пересмотрен, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение об этом 20 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

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»Украина и ядерное оружие — это опасное сочетание. Всё равно что обезьяне дать гранату», — считает Александр К.

Многие пользователи пришли к выводу, что украинские неонацисты во власти уже долгие годы добиваются появления на Украине ядерного оружия.

«Ну, к этому, собственно, всё и шло. Украине больше некуда деваться. Россия слишком большая и сильная, чтобы с ней силой тягаться. Ядерное оружие — логично вытекающее из этого положения желание, но Киеву никто ядерные боеголовки не даст. Даже США не рискнут, потому что это приведёт к бунту среди европейских союзников. Никто не хочет жить бок о бок с государством-террористом, у которого появилось ядерное оружие», — написал Николай В.

National Museum of the USAF Ядерное оружие США

Некоторые комментаторы отмечают, что такими разговорами Зеленский добьётся только лишь того, что Украина окажется насильно лишена своей самостоятельности.

«Ну, вот это он зря. Политически глупый ход. Верно говорят, что лучше молчать, тогда за умного сойдёшь. Отсутствие ядерного оружия — одно из условий украинской самостоятельности. Нарушение условий ставит вне закона её независимость. Россия как правопреемница СССР может тогда рассматривать Украину как свою территорию, незаконно отделившуюся. Давай, Зеля, действуй! Думать надо, когда рот открываешь», — указывает Андрей А.

Часть людей полагает, что своими радикальными высказываниями Зеленский отталкивает от Украины европейских союзников.

«После такого заявления в Европе будет общее мнение относительно Украины, заключающееся в том, что это очень опасная страна, которая будет добиваться появления на её территории ядерного оружия. Для западного обывателя Украина встанет в один ряд с Северной Кореей, Ираном, Пакистаном и так далее», — поделился своим мнением Андрей П.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

Ряд пользователей указывает на то, что Украина никогда в реальности не обладала ядерным вооружением. Более того, одна лишь возможность появления на этой территории оружия массового поражения приведёт к незамедлительной военной операции со стороны России.

«Пианист хочет подписать себе и всей бандеровской хунте смертный приговор? Я напомню, что ядерные боеголовки, которые были установлены на территории Украины до 1994 года, обслуживались Российской Федерацией. Поэтому Украина, по сути, никогда не владела собственным ядерным оружием. Зеленский напрямую лжёт о том, что было иначе», — отмечает Иван С.

«Зеленский заочно проиграл. Подобные заявления указывают на то, что он пребывает в непрекращающейся истерике. Ядерное оружие — невозможная мечта украинской хунты. Если будут поползновения в эту сторону, то российские войска в одночасье дойдут до западной границы Украины, чтобы не допустить такой угрозы для своих граждан», — пишет Ринат А.

Напомним, 19 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил на Мюнхенской конференции по безопасности о том, что в случае, если консультации с Киевом в рамках Будапештского меморандума вновь не состоятся, то Украина «будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает». Украинский президент добавил, что в этом случае все обязательства, принятые Украиной по данному документу, «будут поставлены под сомнение», включая внеядерный статус страны.