Заявление заместителя российского министра иностранных дел Сергея Вершинина о том, что среди представителей стран — членов Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (ООН) были распространены материалы о военных преступлениях украинской армии в Донбассе, стало поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 19 февраля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

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«Давно пора было организовать информационную атаку на Киев. Но надо учитывать, что в ООН тоже сидят те, кто поддерживает бандеровцев», — отметила Farida U.

Многие пользователи считают, что нельзя молчать о тех ужасах, которые творятся в Донбассе руками украинских силовиков. Граждане считают, что эти преступления обязаны находиться в поле зрения мирового сообщества, чтобы никто не смог от этого отвертеться.

«Правильно! Геноцид в Донбассе пора документально зафиксировать! А всякую шваль, типа украинских властей и разного рода блинкенов ждёт суд истории! Будущие поколения приговорят этих людей сначала к исторической казни, а затем к вечному забвению», — предрекает Михаил Г.

«Нужно независимых экспертов с корреспондентами пригласить на места массовых захоронений, пусть смотрят, что бандеровцы натворили», — предлагает Michael J.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина. Война

Некоторые комментаторы отмечают, что данный шаг, конечно же, правильный, но этого категорически мало. Граждане уверены, что России следует организовать массированную информационную кампанию, чтобы продемонстрировать всему миру правду о преступлениях современных бандеровцев.

«Дополнительно эти материалы нужно выложить в сеть, в общественный доступ, с описанием всех документов на разных языках. Тогда Запад не сможет замолчать правду», — считает Борис Б.

«Сейчас весь мир стал каким-то извращённым. У Запада глаза закрыты пеленой русофобии! Они не видят ужасов, совершаемых против русских. Те, кто понимают, как на самом деле обстоит дело, боятся говорить правду. Люди, проснитесь! Будьте справедливы!» — призывает Валентина Г.

Часть людей полагает, что распространённые материалы никак не повлияют на решения членов СБ ООН, потому что они все и так прекрасно знают, что творят украинские нацисты в Донбассе.

«ООН находится в США. Это полностью прикормленный американцами орган. Более того, давно доказано, что ООН ничего не решает. Пора что-то новое создавать или штаб-квартиру переносить в Китай», — пишет Спартак О.

Здание ООН в Нью-Йорке, 1957 год

Ряд пользователей указывает на то, что площадка ООН уже дискредитировала себя множество раз, поэтому стучаться в закрытые двери России не стоит.

«Уверен, что ООН этими документами подотрётся, потому что печётся об интересах Соединённых Штатов Америки в первую очередь. Всё в этом органе крутится вокруг США и их союзников. Увы, но как структура, призванная предотвращать мировые конфликты, ООН себя исчерпала. Если Россия или Китай выйдут из Совбеза, то ровным счётом ничего не изменится, потому что мир и так уже на грани войны», — отмечает Николай Е.

Отдельные комментаторы отмечают, что в любом случае история расставит акценты справедливым способом, давая нашим потомкам понимание происходящих при нашей жизни процессов.

«Я думаю, что мир рано или поздно узнает правду. Правда — она на то и правда, что в ней ничего не надо придумывать», — поделилась своим мнением Valentina R.

Напомним, 18 февраля заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин сообщил о том, что среди представителей стран — членов СБ ООН были распространены материалы о военных преступлениях украинской армии в Донбассе.