Заявление бывшего премьер-министра Украины, депутата Верховной рады и лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о том, что киевским властям необходимо обратиться к Международному валютному фонду для списания всех внешних долгов Украины, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 19 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Юлия Тимошенко

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

"Всё, как обычно. Попрошайке нечем возвращать долги, да они и не собирались с самого начала», — пишет Андрей Б.

Многие пользователи не сомневались в том, что рано или поздно украинские власти начнут уговаривать западные страны простить им многомиллиардные задолженности. Граждане считают, что Киев не в состоянии погасить такие долги.

«Ну так кто сомневался, что к этому всё сведётся? Ведь именно для этого Украина и целует одно место США и Европе, а также делает гадости России. Наверное, в Киеве искренне верят в то, что они уже успели отдать все долги Западу натурой», — предполагает Татьяна Г.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский. ЕС

Некоторые комментаторы отмечают, что наглости Киеву не занимать. Граждане считают, что на Украине пришли к власти мошенники международного масштаба.

«Украине не привыкать. Отдавать долги у руководства этой страны не принято. Как говорится: «Всем, кому должен, прощаю», — отмечает Елена И.

«Тю, теряют хватку, господа! Надо не просить, а убедить МВФ, что это не вы ему, а он вам должен! А то что? Ну простят, опять без денег останетесь, а тут какая-никакая, а прибыль! Эх, мельчают потомки Остапа, мельчают», — заметил Руслан И.

Часть людей полагает, что в Киеве зря принимают МВФ за дурака, потому что западные страны только и ждут момента, когда Украину можно будет растащить по кусочкам.

«Наивная Юля. МВФ грабить Украину пришёл, а не долги ей прощать. Скоро вышибать начнёт. А вы правда думали, что западные друзi вам от всей души помочь хотели?» — удивляется Максим Р.

«Списать долги со страны, которую уже давно Запад и Европа между собой поделили? Киев может ничего не отдавать, его уже давно приговорили», — считает Vazuns T.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Долги Украины

Ряд пользователей указывает на то, что украинские власти ведут себя крайне недостойно, что унижает народ Украины в глазах граждан Европы и США.

«Всю жизнь с протянутой рукой ходят. Не важно, у кого просить, лишь бы дали. Продажные шибко братцы-то оказались», — заметил Евгений К.

«Так вот почему они мечтали, чтобы Россия напала — чтобы долги списать? Нет уж. Вот теперь пусть платят по кредитам! А мы посмотрим на то, как долго у ЕС и США хватит терпения», — написал Артур К.

Отдельные комментаторы уверены, что только радикальная смена политической элиты на Украине позволит стране встать на пусть самостоятельности и развития.

«Разве украинский народ не видит, что Украине срочно нужен новый президент, чтобы восстановил в стране экономику и дипломатические отношения с Россией. Эти бывшие и нынешний лидеры на Украине развалили всю страну, разрушили экономику и подняли на уши весь мир. Какие тут инвестиции, какие новые рабочие места? Народ Украины хочет мира и спокойствия, а не вот эту вот истерику», — уверена Татьяна З.

Напомним, 18 февраля бывший премьер-министр Украины, депутат Верховной рады и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила в эфире телеканала «1+1» о том, что киевским властям необходимо обратиться к Международному валютному фонду для списания всех внешних долгов Украины.