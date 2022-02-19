Сообщение МЧС ДНР о том, что из республики планируется эвакуировать на территорию Российской Федерации порядка 700 тысяч жителей, среди которых дети, женщины и пожилые люди, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 18 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Донбассе

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"Главное — это детей уберечь от войны. Нельзя допустить, чтобы снова по подвалам все прятались. Отцам будет спокойнее, если они будут уверены, что об их детях позаботятся», — отмечает Валерий К.

Многие пользователи рады тому факту, что детям, женщинам и старикам из ДНР не надо прятаться от украинских обстрелов, и они смогут переждать войну в безопасности на российской земле.

«Правильно! Вынужденных беженцев, мирное население ЛНР и ДНР нужно приютить, пока их мужчины с оружием в руках стойко и несокрушимо отстаивают свою территорию. И нашим МЧСовцам, медикам, соцслужбам будет хорошая тренировка. Мало ли какое стихийное бедствие будет, а у них уже отработанный план имеется», — указывает Ирина Ф.

Некоторые комментаторы отмечают, что вынужденная эвакуация является очень правильным решением властей республики, потому что США и их марионетки в Киеве собираются устроить настоящий геноцид в Донбассе.

«Бедные люди, но этого следовала ожидать. Зря что ли США и некоторые другие западные страны давали Украине оружие и деньги? Нет, конечно. Вашингтон приказал Киеву сценарий по втягиванию России в конфликт с Украиной», — поделилась своим мнением Альбина Р.

(сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine Военная помощь Украине от США

Часть людей оказалась недовольна тем, что сотни тысяч беженцев из Донбасса лягут тяжёлой ношей на российских налогоплательщиков.

«700 тысяч человек и каждому раздать по 10 тысяч рублей из бюджета нашей страны, из наших карманов. Круто. А о нас самих наше правительство когда подумает?» — интересуется Андрей О.

Ряд пользователей указывает на то, что когда речь идёт о спасении детей, то о цене данного вопроса будут рассуждать только моральные уроды.

«Те, кто пишет «зачем они здесь нужны?», вы сами уподобляетесь тем убийцам, что разрушают их дома. Находясь за тысячи километров от обстрелов, легко строчить комментарии и распоряжаться тысячами жизней. А представьте, что бы вы чувствовали там, не сомкнув глаз всю ночь, боясь потерять всю свою семью из-за взрыва и разрушения вашего дома? Война — это страх, смерть и слёзы. Тысячу раз подумайте, прежде чем что-либо говорить про это», — обращается Николай Л.

«Это дети! Мы обязаны принять их и спасти от войны! Иначе никакие мы не люди. Никаких денег не стоит спасение жизни наших детей. Потому что чужих детей не бывает!» — указывает Елена В.

Нашлись и те, кто призвали российские власти не допустить того, чтобы беженцы остались в таковом качестве навечно. Нужно сделать так, чтобы они в скором времени вернулись к себе домой, где больше не будет угрозы войны, пишут граждане.

«Россия с радость примет наших людей из Донбасса. Главное, с гостеприимством не затягивать, а сделать всё так, чтобы беженцы как можно скорее вернулись в мирные ДНР и ЛНР, к своим отцам и братьям. Российская Федерация должна помочь республикам в обретении независимости и сдерживании нацистских ублюдков, намеревающихся уничтожить жителей Донбасса», — написал Павел К.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Напомним, 18 февраля пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций Донецкой Народной Республики сообщила в Facebook о том, что из страны планируется эвакуировать на территорию Российской Федерации порядка 700 тысяч жителей, среди которых дети, женщины и пожилые люди.