Когда «летом» 2015 года Россия вмешалась в гражданскую войну в Сирии, США и их партнеры были в шоке. Тогдашний президентБарак Обама заявил в сердцах, что Сирия станет «трясиной» для России и российского президентаВладимира Путина — очередным Вьетнамом или Афганистаном, — что вмешательство в конфликт — это серьезная ошибка, которая в конечном счете отразится на российских интересах, пишут научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла в ВашингтонеЛиана Фикс и профессор истории Католического университета Америки и приглашенный научный сотрудник Немецкого фонда МаршаллаМайкл Киммидж в статье, вышедшей 18 февраля в Foreign Affairs.

Иван Шилов ИА REGNUM Российские ВВС в Сирии

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Сирия не стала для Москвы «трясиной»: Россия изменила ход войны, спасла президента Сирии Башара Асада от неминуемого поражения, а затем превратила военную силу в дипломатические рычаги. Кремлю удалось сдержать потери и издержки на приемлемом уровне. Теперь Россию в Сирии игнорировать нельзя. Дипломатического урегулирования не было. Напротив, Москва накопила значительное влияние в регионе, от Израиля до Ливии, и сохранила верного партнера в лице Асада для проецирования своей мощи. В Сирии администрация Обамы не смогла предвидеть вероятность того, что вмешательство России увенчается успехом.

Нынешней «сюрреалистичной» зимой 2021−2022 годов США и ЕС вновь опасаются крупного военного вмешательства России, на этот раз в самой Европе. И снова многие аналитики предупреждают о тяжелых последствиях для агрессора. 11 февраля британский государственный министр по делам Европы Джеймс Клеверли предсказал, что более масштабная война на Украине станет для России «трясиной». При рациональном анализе затрат и выгод цена полномасштабной войны на Украине была бы непомерно высокой для Кремля и повлекла бы за собой значительное кровопролитие.

По оценкам США, жертвами среди мирного населения могут стать 50 тыс. человек. Наряду с подрывом поддержки Путина среди российской элиты, которая лично пострадает от возникшей напряженности в отношениях с Европой, вооруженный конфликт может поставить под угрозу российскую экономику и оттолкнуть общество. В то же время он может приблизить войска НАТО к границам России, и создать ситуацию, при которой Москве придется долгие годы бороться с украинским сопротивлением. Согласно этой точке зрения, Россия сама создаст себе далекоидущие и серьезнейшие проблемы.

Тем не менее, проведя анализ издержек и приобретений, Кремль, по всей видимости, пришел к выводу, что больше пользы будет от изменения статус-кво в Европе. Российское руководство берет на себя все больше рисков, и помимо осуществления целей повседневной политической борьбы Путин выполняет историческую миссию по укреплению влияния России на Украине (как он недавно сделал в Белоруссии и Казахстане). И, по мнению Москвы, победа на Украине вполне может быть в пределах досягаемости. Конечно, Россия может просто пойти на продолжение нынешнего кризиса без вторжения или найти какой-нибудь приемлемый способ выйти из него. Но если кремлевские расчеты верны, как в конечном счете оказалось в случае с Сирией, то Соединенным Штатам и Европе также следует быть готовыми к другому развитию событий, помимо попадания РФ в «трясину». Что если Россия победит на Украине?

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии

Если Россия получит контроль над Украиной или сумеет ее дестабилизировать в крупных масштабах, начнется новая эра для Соединенных Штатов и Европы. Лидеры США и Европы столкнутся с двойной задачей: переосмыслить европейскую безопасность и не втягиваться в более масштабную войну с Россией. Всем сторонам придется учитывать потенциальные возможности противников, обладающих ядерным оружием, в условиях прямой конфронтации. Эти две обязанности — решительно защищать мир в Европе и благоразумно избегать военной эскалации с Россией — не обязательно будут совместимы. Соединенные Штаты и их союзники могут оказаться совершенно не готовыми к созданию нового европейского порядка безопасности в результате военных действий России на Украине.

Множество способов добиться победы

Для России победа на Украине может принимать различные формы. Как и в Сирии, победа не обязательно должна привести к устойчивому урегулированию. Это может быть связано с установлением послушного правительства в Киеве или разделом страны. С другой стороны, поражение украинской армии и переговоры о капитуляции Украины могут фактически превратить республику в несостоявшееся государство. Россия также может использовать разрушительные кибератаки и инструменты дезинформации, подкрепленные угрозой применения силы, чтобы нанести ущерб стране и спровоцировать смену режима. При любом из этих исходов Украина будет фактически отделена от Запада.

Если Россия добьётся своих политических целей на Украине военным путем, Европа уже не будет той, что была до войны. Мало того, что первенство США в Европе будет ограничено. Любое ощущение того, что Европейский союз или НАТО могут обеспечить мир на континенте, станет артефактом давно ушедших времен. Вместо этого безопасность в Европе придется свести к защите основных членов ЕС и НАТО. Все, кто не во вошел в эти «клубы», останутся в одиночестве, за исключением Финляндии и Швеции. Такое развитие событий не обязательно станет сознательным решением прекратить политику расширения или ассоциации, однако таковой политика будет по факту. Находясь «в осаде» со стороны России, ЕС и НАТО больше не смогут проводить амбициозную политику за пределами своих границ.

Tccb.gov.tr Саммит НАТО в Брюсселе. 2021

США и Европа также будут находиться в состоянии перманентной экономической войны с Россией. Запад будет стремиться ввести широкомасштабные санкции, которые Россия, вероятно, будет парировать с помощью кибермер и энергетического шантажа, учитывая разницу в экономическом потенциале. Китай в этом экономическом противостоянии вполне может встать на сторону России. Тем временем внутренняя политика в европейских странах будет напоминать Большую игру XXI века, в которой Россия будет испытывать ЕС на предмет отказа от выполнения обязательств перед НАТО и срыва трансатлантических отношений. Честными и нечестными методами Россия воспользуется любой возможностью, чтобы повлиять на общественное мнение и выборы в европейских странах. Россия будет анархическим присутствием — иногда реальным, иногда воображаемым — в каждом случае европейской политической нестабильности.

Аналогии с Холодной войной не помогут в мире с обрусевшей Украиной. Во время Холодной войны на границах в Европе были свои горячие точки, но она была стабилизирована взаимоприемлемым образом в Хельсинкском Заключительном акте 1975 года. Напротив, сюзеренитет России над Украиной создал бы обширную зону дестабилизации и отсутствия безопасности от Эстонии до Польши и Румынии до Турции. Пока такая ситуация будет сохраняться, присутствие России на Украине будет восприниматься соседями республики как провокационное и неприемлемое, а для некоторых — как угроза собственной безопасности. В условиях этой меняющейся динамики порядок в Европе должен будет рассматриваться в первую очередь военным образом — что, ввиду того, что у России большие преимущества в военной, чем в экономической сфере, будет в интересах Кремля — отодвигая на второй план невоенные институты, такие как Европейский союз.

Россия обладает крупнейшими в Европе обычными вооруженными силами, которые она более чем готова использовать. Оборонная политика ЕС — в отличие от политики НАТО — далеко не способна обеспечить безопасность его членов. Таким образом, очень важно дать понять членам ЕС, особенно восточным, что в случае чего им будет оказана военная поддержка. Ответить на реваншистскую Россию санкциями и риторическим провозглашением международного порядка, основанного на правилах, будет недостаточно.

Александр Полегенько ИА REGNUM Военные учения ВС России

Опасность для востока ЕС

В случае победы России на Украине будет серьезно подорвано положение Германии в Европе. Германия — незначительная в военном отношении держава, основавшая свою послевоенную политическую идентичность на отказе от вмешательства в вооруженные конфликты. Есть риск, что произойдет дестабилизация круга друзей, которыми ФРГ себя окружила, особенно на востоке — Польшей и странами Прибалтики. Ведущую роль в европейских делах благодаря своим сравнительно сильным вооруженным силам и имеют опыт военного вмешательства на себя возьмут Франция и Великобритания.

Однако ключевым фактором в Европе по-прежнему будут США. НАТО будет зависеть от поддержки США, как и встревоженные и находящиеся в опасности страны Восточной Европы, прифронтовые государства, выстроившиеся вдоль очень большой, расширенной и ненадежной линии соприкосновения с Россией, в том числе с Белоруссией и контролируемыми Россией частями Украины.

В восточных государствах-членах ЕС, в том числе в Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Румынии, скорее всего, будут на постоянной основе будут развернутое значительные контингенты НАТО. Станет невозможным отклонить просьбу Финляндии и Швеции распространить на них обязательство в рамках Статьи 5 устава НАТО, а также включить их в число членов альянса. На Украине страны ЕС и НАТО никогда не признают новый поддерживаемый Россией режим, созданный Москвой. Но они столкнутся с той же проблемой, что и в Белоруссии: как применять санкции и не нанести удар по населению, и как поддерживать нуждающихся, если к ним нет доступа. Некоторые члены НАТО пойдут на поддержку украинских «партизан», на что Россия ответит угрозами членам НАТО.

Украина окажется в очень затруднительном положении: беженцы будут направляться в разных направлениях, а число, вполне возможно, достигнет миллионов. А те части украинской армии, которые не потерпели прямого поражения, продолжат боевые действия, повторяя «партизанскую войну», которая раздирала весь этот регион Европы во время и после Второй мировой войны.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Перманентное состояние эскалации между Россией и Европой может с военной точки зрения оставаться «холодным». Однако, скорее всего, экономически оно будет «жарким». Санкции, введенные против России в 2014 году, снятие которых зависит от выполнения требований в сфере формальной дипломатии — Минские соглашения, — не были драконовскими. Они носили как обратимый, так и условный характер. После российского вторжения на Украину новые санкции в отношении банковской деятельности и передачи технологий будут значительными и постоянными.

По словам администрации США, они последуют за провалом дипломатии и ударят сначала по «вершине лестницы». В свою очередь, Россия нанесет ответный удар, вполне возможно, в киберпространстве, а также в энергетическом секторе. Москва ограничит доступ к критически важным товарам, таким как титан, по которому Россия является вторым по величине экспортером в мире. Эта война на истощение станет испытанием для обеих сторон. Россия будет безжалостно пытаться заставить одно или несколько европейских государств отказаться от экономического конфликта, связывая ослабление напряженности с личными интересами этих стран, тем самым подрывая консенсус в ЕС и НАТО.

Сильной стороной Европы является ее экономический потенциал. Активом России будет любой источник внутренних разногласий или сбоев в Европе или среди ее трансатлантических партнеров. Здесь Россия будет действовать на опережение и конъюнктурно. В случае появления того или иного пророссийского движения или кандидата их можно будет прямо или косвенно поощрять. Если какая-либо экономическая или политическая больная точка снижает эффективность внешней политики Соединенных Штатов и их союзников, она станет оружием для усилий российской пропаганды и российского шпионажа.

Многое из этого уже происходит. Но война на Украине повысит ставки. Россия будет использовать больше ресурсов и будет раскованна в выборе инструментов. Массовые потоки беженцев, прибывающие в Европу, усугубят нерешенную политику ЕС в отношении беженцев и создадут благодатную почву для популистов. Святым Граалем этих информационных, политических и кибербаталий станут президентские выборы 2024 года в США. Будущее Европы будет зависеть от этих выборов. Избрание Дональда Трампа или кандидата, схожего с ним по взглядам, может разрушить трансатлантические отношения в час максимальной опасности для Европы, поставив под вопрос позицию НАТО и ее гарантии безопасности для Европы.

(сс) The White House Дональд Трамп

Обращение НАТО внутрь

Для Соединенных Штатов победа России окажет глубокое влияние на их стратегию в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Прежде всего, успех России на Украине потребует от Вашингтона поворота в сторону Европы. Никакая двусмысленность в отношении статьи 5 НАТО (подобная той, что была при Трампе) недопустима. Только твердая приверженность США европейской безопасности не позволит России вбить клин между европейскими странами. Это будет сложно в свете других столь же важных приоритетов, особенно в связи с ухудшением отношений с Китаем.

Но на карту поставлены фундаментальные интересы, в частности, коммерческие. Европейский союз и Соединенные Штаты являются крупнейшими торговыми и инвестиционными партнерами друг друга: в 2019 году объем торговли товарами и услугами составил $1,1 трлн долларов США. Хорошо функционирующая мирная Европа дополняет американскую внешнюю политику — в отношении изменения климата, вопросов здравоохранения, а также на урегулирование напряженности в отношениях с Китаем или Россией. Если Европа будет дестабилизирована, то Соединенные Штаты будут гораздо более одинокими в мире.

НАТО является логическим средством, с помощью которого Соединенные Штаты могут гарантировать безопасность Европы и сдерживать Россию. Война на Украине возродит НАТО не как средство построения демократии или как инструмент для проведения операций в отдаленных регионах, например, в Афганистане, а как непревзойденный оборонительный военный альянс, каким альянс и задумывался. Хотя европейцы будут требовать от Соединенных Штатов большей военной поддержки Европе, более масштабное вторжение России на Украину должно побудить каждого члена НАТО увеличить свои расходы на оборону. Для ЕС это стало бы последним призывом к повышению обороноспособности Европы — в тандеме с Соединенными Штатами — для того, чтобы Вашингтон смог справиться с российско-китайской дилеммой.

(сс) U.S. Army photo by Sgt. David Turner) Военные учения НАТО

Для Москвы, находящейся сейчас в постоянной конфронтации с Западом, Пекин мог бы стать экономической опорой и партнером в противодействии гегемонии США. В худшем случае для большой стратегии США Китай может ободриться напористостью России и угрожать конфронтацией из-за Тайваня. Но нет никаких гарантий, что эскалация на Украине пойдет на пользу китайско-российским отношениям. Стремление Китая стать центральным узлом евразийской экономики будет подорвано войной в Европе из-за жестокой неопределенности, которую несет с собой война. Раздражение Китая в связи с марширующей Россией не приведет к сближению между Вашингтоном и Пекином, но может спровоцировать новые разговоры.

Шок от крупного военного шага России также вызовет вопросы в Анкаре. Турция при нынешнем ее руководстве с большим удовольствием тем, чем она занималась еще во время Холодной войны — стравливая сверхдержавы друг с другом. Тем не менее, у Турции серьезные отношения с Украиной. Как члену НАТО ей невыгодна милитаризация Черного моря и восточного Средиземноморья. Действия России, дестабилизирующие регион в целом, могут подтолкнуть Турцию к Соединенным Штатам, что, в свою очередь, может вбить клин между Анкарой и Москвой. Такое развитие событий было бы хорошо для НАТО, а также открыло бы больше возможностей для американо-турецкого партнерства на Ближнем Востоке. Вместо того чтобы досаждать, Турция может превратиться в союзника, которым ей и следовало бы быть.

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Горьким последствием более масштабной войны на Украине является то, что в Европе Россия и Соединенные Штаты теперь столкнутся друг с другом как враги. Тем не менее, они будут врагами, которые не могут позволить себе вести боевые действия выше определенного порога. Какими бы отличными друг от друга ни были их мировоззрения, какую бы идеологию они ни преследовали, две самые значительные ядерные державы мира должны будут держать свою ярость в узде.

Такое положение вещей будет представлять собой фантастически хитрое жонглирование: обе страны будут в состоянии экономической войны и геополитической борьбы на европейском континенте, но ни одна из них не пойдет на эскалацию, которая может перерасти в открытую войну. В то же время американо-российская конфронтация в худшем случае может перерасти в опосредованные войны на Ближнем Востоке или в Африке, если США решат восстановить свое присутствие после катастрофического ухода из Афганистана.

(сс) Staff Sgt. Kylee Gardner Солдаты ВВС США садятся в самолёт C-17 на аэродроме Аль-Удэйд во время вывода войск из Афганистана

Поддержание связи, особенно по вопросам стратегической стабильности и кибербезопасности, будет иметь решающее значение. Примечательно, что американо-российское сотрудничество в области злонамеренной киберактивности продолжается даже в условиях нынешней напряженности. Необходимость соблюдения строгих соглашений о контроле над вооружениями станет еще выше после войны на Украине и последовавшего за ней режима санкций.

Никакая победа не постоянна

По мере развития кризиса на Украине Запад не должен недооценивать Россию. Он не должен полагаться на нарративы, вдохновленные принятием желаемого за действительное. Победа России на Украине — это не научная фантастика.

Но если Запад мало что может сделать для предотвращения военного завоевания России, он сможет повлиять на то, что произойдет потом. Очень часто семена неприятностей кроются под видимостью военной победы. Россия может выпотрошить Украину на поле боя. В результате страна может превратиться в несостоявшееся государство. Но он может сделать это, только ведя преступную войну и разрушая жизнь национального государства, которое никогда не вторгалось в Россию. Соединенные Штаты и Европа, их союзники и другие части мира сделают выводы и критически отнесутся к действиям России. Через свои союзы и поддержку народа Украины Соединенные Штаты и Европа могут воплотить альтернативу агрессивным войнам и духу «кто сильный, тот и прав». Российские усилия по сеянию беспорядков можно противопоставить усилиям Запада по восстановлению порядка.

Точно так же, как Соединенные Штаты сохранили за собой дипломатическую собственность трех прибалтийских государств в Вашингтоне после того, как они были «аннексированы» Советским Союзом во время Второй мировой войны, в этом конфликте Запад может встать «на сторону порядочности и достоинства». Выигранные войны никогда не выигрываются навсегда. Слишком часто страны со временем проигрывают сами себе, развязывая, а затем выигрывая не те войны.