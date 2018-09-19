Foreign Policy: Россия переиграла в Сирии не только Обама, но и Трампа

Дамаск, , 08:30 — REGNUM Турция и Россия договорились о создании демилитаризованной буферной зоны на севере провинции Идлиб, благодаря которой предполагается защитить находящихся в этом последнем крупном оплоте оппозиции мирных жителей. Хотя неясно, удастся ли с помощью предлагаемых мер достигнуть поставленных целей, важно то, что решение о создании буферных зон было принято без какого-либо участия со стороны США, что в еще большей степени доказывает, что Кремль обыграл в Сирии не только прошлую, но и нынешнюю администрацию, пишет Майкл Хёрш в статье для The Foreign Policy.

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Так, за столом переговоров не было специального представителя США по Сирии Джеймса Джеффри. Никто также не представлял официальный Дамаск. Происходящее было исключительно российским шоу, завершившимся фотографией того, как улыбающийся президент России Владимир Путин жмет руку своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану.

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И такая ситуация не уникальна для Сирии: Москва стала другом каждого на Ближнем Востоке, будь то такие смертельные враги США, как Иран, заклятые друзья вроде Турции или союзники, как, например, Израиль. Красноречивым примером этого стал недавний инцидент с уничтожением российского самолета-разведчика сирийскими ПВО, наносившими удары по израильским истребителям. Он был разрешен «обменом слов между двумя столицами».

После того как Министерство обороны РФ обвинило Тель-Авив во «враждебной провокации» в Латакии, Путин сразу же снял с Израиля вину, назвав гибель 15 российских военнослужащих «цепью трагических случайных обстоятельств», поскольку израильский самолет не сбивал российский.

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По словам бывшего специально посланника Вашингтона по Сирии Роберта Малли и других американских наблюдателей, все эти события, кульминацией которых стала договоренность Анкары и Москвы, в очередной раз доказали, что Кремль переиграл в Сирии президента США Дональда Трампа так же, как до этого его предшественника Барака Обаму, взяв под свой полный контроль региональную повестку дня. Более того, Москва гениальным образом использовала усталость Вашингтона от войны и нежелание в значительной мере вмешиваться в дела Сирии или любой другой стране.

«Нет сомнения в том, что Россия довольно удачно сыграла своими картами в Сирии. Будучи жертвой этой карточной игры, я знаю, о чем я говорю», — отметил Малли.

«Россия очень умело вела эту игру на протяжении какого-то времени, выступая с предложениями, которые казались перспективными, но со временем подрывая любое ранее заключенное соглашение. Мы довольно быстро поняли, в чем дело», — подчеркнул бывший специальный советник США по Сирии.

Он добавил, что Вашингтон почти ничего не может сделать с «российской агрессией» или «наплевательским отношением к смертям мирных жителей», поскольку администрация США приняла решение не идти на такого же масштаба вмешательство в арабской республике.

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Автор указывает на то, что благодаря политике отказа от значительного вмешательства США в дела Сирии можно с уверенностью сказать, что Москва делает за Вашингтон грязную работу в республике, и по большей части бесплатно. Так, основные враги сирийского президента Башара Асада — это в большинстве своем исламские радикалы, связанные с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Огромные издержки, понесенные российским президентом, отмечает автор, — это его проблема, и это играет на руку интересам США.

Напомним, ранее в Средиземное море вошла ударная группа ВМС США, во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн». О направлении ее движения не сообщается, однако один из эсминцев этой группы уже находится в Восточном Средиземноморье. Вероятнее всего, группа авианосца «Гарри Трумэн» направляется к берегам Сирии.