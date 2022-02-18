Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что его страна готова к любому формату переговоров с Российской Федерацией для установления мира, но Россия якобы не демонстрирует готовности к реальному разговору, вызвало обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 18 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

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"Зеленскому следует получить разрешение на общение с Путиным у Байдена. Только потом можно данный разговор поднимать. В противном случае такие инициативы находятся под запретом», — считает Sandro P.

Многие пользователи считают, что Зеленский принимает игнорирование его запросов на диалог с Россией таким образом, что Российская Федерация якобы не хочет разговаривать на тему Украины, но на самом деле Москва участвует в этом диалоге, только не с Киевом, а с Вашингтоном.

«Какой наивный юноша. Да кто же в мире будет серьёзно разговаривать с американскими марионетками? Россия будет говорить только с хозяевами Украины», — пишет Олег Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что украинские власти ведут себя крайне непоследовательно: то вызывают Россию на диалог, то создают истерику по поводу того, что якобы российские войска должны вот-вот совершить нападение на Украину.

«Что это за внезапные перемены? Там Россия «нападать» собирается! Зеля, ты не забыл? Спроси у своего американского хозяина, он тебе расскажет», — обращает Олег Н.

«Вы уже пытались затащить Россию на свою встречу в Вене, причём в максимально хамской форме. Спасибо, не надо. Натерпелись уже от вас. Сидите там у себя и тухните, а мы будет своими проблемами заниматься», — написала Валерия Г.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден

Часть людей полагает, что Зеленскому придётся постараться, чтобы доказать России своё истинное желание вести диалог.

«Так сделай что-нибудь, чтобы Россия увидела твоё желание изменить ситуацию. Просто разговаривать — только время терять. Уже столько пустых встреч было, но всё без толку. Встань в позицию взрослого и выполняй свои обязанности. Тогда, быть может, в России и решат попробовать возобновить диалог», — советует Инга С.

«Зеленский, тебе не с Россией надо разговаривать, а с жителями Донбасса. Начнёшь вести диалог с ними — тогда будет с тобой смысл общаться и российскому руководству», — указывает Леонид Н.

Ряд пользователей указывает на то, что российские власти уже не будут даже пытаться вести разговор с Зеленским, просто потому что он доказал свою несостоятельность, как в качестве политика, так и в качестве человека.

«О чём можно говорить с убийцей? Он же фашист, предатель своего деда! К тому же попрошайка и человек, не способный держать своё слово. По всем параметрам Зеленский идёт лесом. Диалога не будет, прощай», — написала Лилия С.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«С такими, как ты, Зеленский, разговаривать не о чем. Вон, к нам тут недавно приезжала одна дамочка с приветом из Англии. С ней-то было общий язык найти трудно, а уж с тобой и вовсе поговорить не удастся. Сразу же на стол залезешь или побежишь со спущенными штанами искать ближайшее пианино!» — шутит Наталья Ц.

Напомним, 17 февраля на сайте президента Украины была опубликована информация, согласно которой украинский лидер Владимир Зеленский заявил о том, что его страна готова к любому формату переговоров с Российской Федерацией для установления мира, но Россия якобы не демонстрирует готовности к реальному разговору.