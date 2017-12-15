Экс-депутат Рады Мураев: Макрон ждал от Зеленского гарантий по Донбассу
Эммануэль Макрон — президент Франции — ждал гарантий по Донбассу от украинского лидера Владимира Зеленского во время пресс-конференции после встречи двух лидеров. Такой сигнал увидел экс-депутат Рады Евгений Мураев, передает телеканал «Наш».
За истекшие сутки представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщало о четырёх нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны ВФУ.
По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение:
- Горловское направление: РПГ — 1 раз (1 граната); АГС — 1 раз (1 граната); стрелковое оружие — 2 раза.
- Донецкое направление: РПГ — 1 раз (2 гранаты); стрелковое оружие — 1 раз.
- Мариупольское направление: миномет 82 мм — 1 раз (4 мины).
Обстрелы ВФУ совершены в направлении населенных пунктов Горловка (пос. ш-ты 6/7), Доломитное, Веселое, Саханка. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов — 8 единиц.
Президент США Байден объявил дату «вторжения» РФ на Украину — Politico
Джо Байден — президент США — объявил 16 февраля днем начала «вторжения» РФ на Украину. Данную дату он назвал в ходе переговоров с лидерами стран Запада, ЕС и НАТО. Об этом передает Politico.
Обстановка на линии соприкосновения, по версии Спецмониторинговой миссии ОБСЕ:
- На донецком направлении зафиксировано 738 нарушений режима прекращения огня (в т. ч. 156 взрывов). За вчера зафиксировано 27 нарушений.
- На луганском направлении зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня. За 11 февраля зафиксировано 224 нарушения.
СМИ сообщают об отказе Запада от идеи отключить Россию от SWIFT из-за позиции ЕС. Этот пункт не вошёл в пакет антироссийских санкций, работу над которым завершают Вашингтон и Брюссель.
Ограничительные меры против крупных российских банков, экспорта компонентов для производства в сфере обороны и технологий, а также ограничения против «конкретных российских олигархов» разрабатываются на случай гипотетической войны с Украиной.
Как пишет Reuters со ссылкой на источники, план по полному запрету Москве использовать систему финансовых операций SWIFT столкнулся с серьёзными возражениями со стороны европейских стран.
Цитата канала «Говорит Москва».
Сотрудники российских диппредставительств начинают покидать Украину.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Москва усматривает в заявлениях Вашингтона о «российской агрессии» стремление администрации США максимально повысить градус пропагандистской кампании против России, заявил российский посол Анатолий Антонов.
«У паникёров явно открылось второе дыхание». Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский — об истерии в СМИ вокруг даты «вторжения» России на Украину: «Некоторые здравомыслящие люди надеялись, что истерия, раздуваемая США, пошла на убыль. Может быть, они сглазили».
Дипломат отметил, что российские войска до сих пор на российской территории. В связи с этим он задался вопросом, не собираются ли США вторгнуться на Украину сами: «Кто-то же должен — после такой панической кампании».
Самая масштабная со времен Холодной войны переброска американских войск в Европу происходит в эти дни.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Несмотря на стремительное развитие событий вокруг Украины и заявления о «неизбежности вторжения», президент Байден решил не оставаться в Белом доме с его оперативными возможностями, а отправился в Кемп Дэвид (загородная резиденция) на выходные — The Hill.
Владимир Путин поговорит по телефону с Джо Байденом и Эммануэлем Макроном
Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 12 февраля, проведет телефонные переговоры с президентом США Джозефом Байденом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщили Кремль и Белый дом.
МИД Новой Зеландии призвал своих граждан срочно покинуть территорию Украины. С аналогичным призывом к своим гражданам обратился премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.
Более 30 российских кораблей проводят учения со стрельбами в Черном море. Целью указана оборона побережья Крымского полуострова, пунктов базирования Черноморского флота, объектов экономики, морских коммуникаций «от возможных военных угроз условного противника».