Ситуация на подступах к Донбассу все более накаляется и на словах, и на деле. Ряд западных СМИ со ссылкой на президента США Байдена и «высокопоставленные источники» назвали несколько новых дат российского «вторжения» на Украину.

В частности, Politico и Bloomberg информируют, что Россия нападет 15 или 16 февраля. Британские газеты более осторожны, но тоже нагнетают: «Путин вот-вот нападет на Украину».

Тем временем Запад продолжает очень активно накачивать Киев оружием. Чем больше говорят о необходимости выполнения Минских соглашений, тем чаще они нарушаются.

На этом фоне всё больше стран рекомендуют своим гражданам покинуть незалежную, среди них — США, Нидерланды, Япония, Южная Корея, Израиль, Черногория, Норвегия, Латвия, Великобритания и Эстония. Список увеличивается с каждым днем.

«Англосаксам нужна война. Любой ценой», — указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Подробности об очередной провокации Запада в отношении России — читайте в трансляции ИА REGNUM.

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