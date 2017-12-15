12 Февраля
 
9:38

Экс-депутат Рады Мураев: Макрон ждал от Зеленского гарантий по Донбассу

Эммануэль Макрон — президент Франции — ждал гарантий по Донбассу от украинского лидера Владимира Зеленского во время пресс-конференции после встречи двух лидеров. Такой сигнал увидел экс-депутат Рады Евгений Мураев, передает телеканал «Наш».

9:36

За истекшие сутки представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщало о четырёх нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны ВФУ.

По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение:

  • Горловское направление: РПГ — 1 раз (1 граната); АГС — 1 раз (1 граната); стрелковое оружие — 2 раза.
  • Донецкое направление: РПГ — 1 раз (2 гранаты); стрелковое оружие — 1 раз.
  • Мариупольское направление: миномет 82 мм — 1 раз (4 мины).

Обстрелы ВФУ совершены в направлении населенных пунктов Горловка (пос. ш-ты 6/7), Доломитное, Веселое, Саханка. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов — 8 единиц.

9:30

Президент США Байден объявил дату «вторжения» РФ на Украину — Politico

Джо Байден — президент США — объявил 16 февраля днем начала «вторжения» РФ на Украину. Данную дату он назвал в ходе переговоров с лидерами стран Запада, ЕС и НАТО. Об этом передает Politico.

9:25

Обстановка на линии соприкосновения, по версии Спецмониторинговой миссии ОБСЕ:

  • На донецком направлении зафиксировано 738 нарушений режима прекращения огня (в т. ч. 156 взрывов). За вчера зафиксировано 27 нарушений.
  • На луганском направлении зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня. За 11 февраля зафиксировано 224 нарушения.
9:23

СМИ сообщают об отказе Запада от идеи отключить Россию от SWIFT из-за позиции ЕС. Этот пункт не вошёл в пакет антироссийских санкций, работу над которым завершают Вашингтон и Брюссель.

Ограничительные меры против крупных российских банков, экспорта компонентов для производства в сфере обороны и технологий, а также ограничения против «конкретных российских олигархов» разрабатываются на случай гипотетической войны с Украиной.

Как пишет Reuters со ссылкой на источники, план по полному запрету Москве использовать систему финансовых операций SWIFT столкнулся с серьёзными возражениями со стороны европейских стран.

Цитата канала «Говорит Москва».

9:22

Сотрудники российских диппредставительств начинают покидать Украину.

Цитата канала «Военный обозреватель».

9:22

Москва усматривает в заявлениях Вашингтона о «российской агрессии» стремление администрации США максимально повысить градус пропагандистской кампании против России, заявил российский посол Анатолий Антонов.

9:21

«У паникёров явно открылось второе дыхание». Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский — об истерии в СМИ вокруг даты «вторжения» России на Украину: «Некоторые здравомыслящие люди надеялись, что истерия, раздуваемая США, пошла на убыль. Может быть, они сглазили».

Дипломат отметил, что российские войска до сих пор на российской территории. В связи с этим он задался вопросом, не собираются ли США вторгнуться на Украину сами: «Кто-то же должен — после такой панической кампании».

9:19

Самая масштабная со времен Холодной войны переброска американских войск в Европу происходит в эти дни.

Цитата канала «Военный обозреватель».

9:18

Несмотря на стремительное развитие событий вокруг Украины и заявления о «неизбежности вторжения», президент Байден решил не оставаться в Белом доме с его оперативными возможностями, а отправился в Кемп Дэвид (загородная резиденция) на выходные — The Hill.

9:16

Владимир Путин поговорит по телефону с Джо Байденом и Эммануэлем Макроном

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 12 февраля, проведет телефонные переговоры с президентом США Джозефом Байденом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщили Кремль и Белый дом.

9:15

МИД Новой Зеландии призвал своих граждан срочно покинуть территорию Украины. С аналогичным призывом к своим гражданам обратился премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

9:15

Более 30 российских кораблей проводят учения со стрельбами в Черном море. Целью указана оборона побережья Крымского полуострова, пунктов базирования Черноморского флота, объектов экономики, морских коммуникаций «от возможных военных угроз условного противника».