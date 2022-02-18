Информация, согласно которой Следственный комитет Российской Федерации завёл уголовное дело по поводу найденных в Донбассе массовых захоронений мирных жителей, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 18 февраля в социальной сети Facebook.

Фашист расстреливает мирное население

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«Это сигнал для оголтелых фашиков, чтобы они собрали манатки — их ждёт Нюрнберг-2», — пишет Леонид Б.

Многие пользователи поддержали решение Следственного комитета РФ заняться расследованием массовых захоронений в Донбассе. Граждане считают, что только тот, кто занимается изучением данного вопроса, в действительности заинтересован в установлении личностей преступников.

«Следственный комитет России поступает правильно. Почему, интересно, украинские правоохранительные органы не возбуждают уголовного дела? Преступление совершено на их территории. Это выдаёт виновных с головой», — считает Валерий С.

Некоторые комментаторы отмечают, что нет чёткого понимания того, как следователи из России будут искать виновников преступления на территории чужой воюющей страны.

«А что толку от возбуждения дел о захоронениях на территории другого государства? Там гражданская война. Очевидно, что погибших много. Кого и как будут судить?» — интересуется Игорь М.

«СК РФ возбудил дело из-за захоронений в Украине? Думаю, эффект будет тот же, если бы вдруг ФБР возбудила дело из-за действий росгвардейцев на митингах в Москве. Это бессмысленно», — поделился своим мнением Владимир И.

Sledcom.ru Место массового захоронения мирных жителей не территории Донбасса

Часть людей полагает, что российские следовали хотя бы могут устроить тяжёлую жизнь тем, кто посмел убить мирных жителей.

«Если СК добьётся возбуждения уголовных дел против руководства Украины и всех тех, кто потенциально мог быть причастен к убийству мирного населения, то преследования преступников можно будет добиться на международном уровне. По крайне мере, все те, кто совершал геноцид на востоке Украины, будут заперты в пределах одной страны», — считает Игорь М.

Ряд пользователей указывает на то, что очень много реальных преступников опекаются украинскими властями, а некоторые из них даже спокойно себе существуют в этом мире, не опасаясь жить на широкую ногу.

«Конечно, то, что Россия возбудила уголовное дело по произошедшему на территории Украины — это очень интересно, но за жизни людей убийцы должны понести наказание. Восемь лет прошло, а нацисты так и разгуливают по Киеву и не отказывают себе в удовольствии кататься по Европе», — отмечает Александр К.

Отдельные комментаторы призвали российские власти добиться того, чтобы все преступники, причастные к этому делу, понесли заслуженное наказание.

«Главное, чтобы за каждую загубленную жизнь виновные ответили, иначе люди не будут верить в то, что российские власти способны добиться справедливости», — пишет Boris S.

«Всё равно будет время, когда за эти преступления понесут наказание. Все, кто причастен в большей или в меньшей мере к этим страшным преступлениям!» — уверена Людмила О.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Напомним, 16 февраля на сайте Следственного комитета Российской Федерации была опубликована информация, согласно которой ведомство завело уголовное дело по поводу найденных в Донбассе массовых захоронений мирных жителей.

Следователи сообщили, что в августе — октябре 2021 года в посёлке Славяносербск, в районе жилого массива Сокологоровка Первомайска, посёлке Видное-1 недалеко от Луганска и на окраине села Верхнешевыревка Краснодонского района обнаружили пять стихийных массовых захоронений. СК классифицировал это дело по части 1 статьи 356 УК России — жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещённых международным договором.