Сообщение Министерства обороны Российской Федерации о том, что эшелон с техникой танковой армии Западного военного округа (ЗВО) Минобороны РФ после завершения учений отправился в пункт постоянной дислокации, стал поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 18 февраля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад хочет «вторжения России», Украина обстреливает Донбасс — трансляция»

«В Киеве пасмурно, ветер северо-восточный, температура воздуха +5℃, вероятность вторжения Путина — 20−25%, ощущается как 95−146%», — шутит Александр З.

Многие пользователи пришли к выводу, что Россия продемонстрировала всем тот факт, что она не настроена на войну, поэтому отвела военную технику от границы с Украиной, хотя она там находилась в рамках запланированных военных учений.

«Вот и закончилось «вторжение» русских полчищ на украинскую территорию. Закончилось, так и не начавшись. Теперь Запад и Украина будут в растерянности от того, что нет больше никаких поводов упрекать Россию в эскалации конфликта», — поделился своим мнением Артём П.

Mil.ru Военные учения ВС РФ

Некоторые комментаторы отмечают, что учения были организованы не просто так, а из-за сложной ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Поэтому стоит прямо сказать мировой общественности, что русские танки уберегли жителей ДНР и ЛНР от резни, пишут граждане.

«В любой непонятной ситуации говори, что ты на учениях», — отмечает Татьяна С.

«Ну какие учения? Сказали бы прямо, что готовились к наступлению бандеровцев на Донбасс. Просто тот факт, что на границе с Украиной находились российские танки, заставил ВСУ отказаться от агрессии. Теперь, судя по всему, можно возвращаться обратно. Украинцы успокоились» — считает Валерий В.

Часть людей считает, что данная мирная акция закончится ничем, потому что уже звучат упрёки в сторону России, что она, мол, наоборот, стягивает войска к украинской границе.

«А в Североамериканских радио, ТВ и газетах говорят, что количество российских военных на границе с Украиной увеличилось на 7000 человек», — заметила Natalya K.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«При этом Запад подаёт это как наступление! А то как оправдаться за ненападение нас на Киев? Жалко украинский народ, который страдает из-за таких горе правителей», — указывает Анна Г.

Ряд пользователей указывает на то, что окончание танковых учений привело к тому, что Украина возобновила обстрел жителей Донбасса.

«Не покидайте границу, возвращайтесь! Американцы ещё не до конца отказались от идеи пустить своих цепных псов на Донбасс!» — указывает Andrey S.

«Как только российские войска отошли от границы, тут же начались обстрелы жителей Донбасса! Вот ведь твари! Необходимо решить этот вопрос раз и навсегда! Нужно, чтобы российские танки всегда стояли в Донбассе. Чтобы ни один бандеровец не шелохнулся в нашу сторону!» — призывает Николай В.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Война на Украине

Нашлись и те, кто уверены, что только постоянное нахождение российских военных на территории ДНР и ЛНР принесёт региону долгожданный мир.

«Российские танки уехали — начались обстрелы Донбасса. Может быть, уже хватит устраивать эти показательные выступления? В Донецке и Луганске люди умирают! Очнитесь, политики! Сделайте уже что-нибудь с этим!» — призывает Кирилл А.

Напомним, 16 февраля Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что эшелон с техникой танковой армии ЗВО Минобороны РФ после завершения учений отправился в пункт постоянной дислокации.