Заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что Россия не бросит в беде своих граждан в Донецкой и Луганской Народных Республиках и в случае вторжения украинской армии ответ будет «соразмерен масштабам агрессии, возникшей военно-политической обстановки», стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 17 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад хочет «вторжения России», Украина обстреливает Донбасс — трансляция»

Дарья Драй, ИА REGNUM Валентина Матвиенко

»Согласен! Россия не бросит своих граждан в ДНР и ЛНР. В случае вторжения украинской армии ответ будет дан незамедлительно! И чем более агрессивными будут украинцы, тем более серьёзные их ждут последствия», — предупреждает Павел С.

Многие пользователи пришли к выводу, что атака Украины на жителей Донбасса обернётся для Киева крахом всего того, что он до сих пор пытается жалко влачить.

«Да просто в этом случае исчезнет бывшая Украина с глобуса. Предупреждали ведь, и не раз. Уж кому-кому, а России такого исхода совсем бы не хотелось. И так своих проблем хватает», — отмечает Олег Б.

Некоторые комментаторы засомневались в реальности ответа российской стороны на украинскую агрессию, ведь Россия до сих пор не признала ДНР и ЛНР самостоятельными от Украины государствами.

«А может быть, сначала стоило бы признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик? А то получается, что ввод войск будет осуществлён на украинскую территорию. Согласно российскому же законодательству!» — указывает Андрей Ч.

Andrew Butko Митинг в Донецке

«Россия не станет применять силу, покуда юридически независимость Донецка и Луганска не будет закреплена. Российские власти не хотят играть по американским схемам, «вторжения» России не будет в любом случае. Даже если Украина пойдёт в атаку на Донбасс», — считает Александр А.

Часть людей полагает, что Россия уже доказала всему миру тот факт, что геноцид рядом со своими границами она не потерпит и не допустит.

«Был уже прецедент в 2008 году. Тогда российские войска не то что в Южную Осетию вошли, они практически осадили Тбилиси. Просто тогда Медведев дал команду «назад», и все это почему-то благополучно забыли. А ведь могла бы сейчас Грузия быть под контролем Москвы», — напоминает Николай О.

Ряд пользователей указывает на то, что если бы слова, произнесённые Матвиенко, прозвучали из уст министра обороны РФ Сергея Шойгу, тогда бы украинцы ещё сильнее начали думать над тем, чтобы прекратить свою агрессию против Донбасса.

Mil.ru Сергей Шойгу

«Странно, что такие заявления делает Матвиенко, а не, к примеру, Шойгу. Мне кажется, Матвиенко армией командовать не собирается. Почему она делает такие заявления?» — задаётся вопросом Надежда К.

Нашлись и те, кто желает увидеть решимость в действиях российских властей, которые пока что ведут крайне невнятную работу по принуждению Украины к миру.

«Вопрос в том, готовы ли российские политики послать своих собственных денег, защищать жителей Донбасса. Если нет, то тогда они не станут жертвовать своим личным благополучием, которое закончится из-за западных санкций. Будут до конца тянуть с признанием, а в самый сложный момент, скорее всего, вместо того чтобы заслонить спиной детей в ДНР и ЛНР, они будут торговаться с Америкой, чтобы последствия для них были минимальными», — поделился своим мнением Александр В.

Напомним, 16 февраля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила «Парламентской газете» о том, что Россия не бросит в беде своих граждан в ДНР и ЛНР и в случае вторжения украинской армии ответ будет «соразмерен масштабам агрессии, возникшей военно-политической обстановки».