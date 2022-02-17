Гимн СССР, прозвучавший во время видеотрансляции агентства Reuters из центра Киева в тот момент, когда, по заверениям западных политиков, Россия якобы должна была совершить вторжение на Украину, стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 17 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад хочет «вторжения России», Украина обстреливает Донбасс — трансляция»

»Зрада в квадрате. Жители, небось, кинулись за хлебом-солью и цветами, подумали, что русская армия пришла», — шутит Олег Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что кто-то не совсем верно понял приказ президента Украины о том, что необходимо праздновать День единения. Граждане подозревают, что некоторые люди вспомнили то единственное, что у них вызывает настоящее ощущение единения.

«У них ведь День единения был, поэтому и гимн «Союз нерушимых республик свободных сплотила навеки великая Русь» прозвучал, по старой памяти», — предполагает «Блин К».

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Распад СССР

«Забавно получилось. Ждали нападения русских, а в Киев пришли Советы», — заметил Кирилл В.

Некоторые комментаторы отмечают, что Украина не заслуживает того, чтобы на её территории звучал гимн того великого государства, память о котором украинцы предали.

«Это уже просто издёвка откровенная. Они памятники все советские снесли, часть своей истории уничтожили. Живут в вымышленном мире. Какой им гимн? Предатели общей истории. Дурдом какой-то», — пишет Марина М.

Часть людей полагает, что ожидание «вторжения» постепенно сводит украинское население с ума.

«Украинцы нынче отжигают. То траур, то триумф (по неизвестной причине), то готовятся сваливать из незалежной, то хватаются за деревянные автоматы. Какая муха их укусила?» — удивляется Виталий Р.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Ну как там оборона Киева, держится? Вторжение успешно сдерживается, я посмотрю. Украину до сих пор российские войска не захватили», — отмечает Андрей М.

Ряд пользователей указывает на то, что прозвучавший в трансляции гимн СССР означает, что не все жители Украины действительно ждали нападения российский войск, а подошли к этой пропаганде с юмором.

«Гимн СССР — это, конечно, мощный троллинг всей этой прозападной швали на Украине, которая села на шею украинскому народу и сводит его постепенно с ума. Столько времени нагнетали обстановку, заставляли людей бегать с деревянными автоматами, морочили им мозги о том, что якобы вот-вот русские пойдут в атаку. Я надеюсь, что здравомыслящие украинцы всё прекрасно понимают, и они не стали подвергать свою нервную систему такому стрессу», — написала Елена В.

Нашлись и те, кто уверены, что все надолго запомнят, как низко пали западные политики и средства массовой информации, которые на голубом глазу уверяли весь мир в том, что Россия собирается «напасть» на Украину.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Российская угроза

«Россия опять не явилась на войну. Американская разведка и все прогрессивные СМИ опять публично обделались. Теперь будут делать вид, что всё нормально, словно ничего и не было», — предполагает Дмитрий Ф.

«Кто-нибудь может поделиться графиком вторжений на 2022 год, а то я уже запутался, кто, когда и где должен был напасть», — издевается Виктор С.

«Уже перенесли дату нападения. Будут переносит ровно до тех пор, пока Россия всё-таки не нападёт. К 2122 году приблизительно стоит ожидать русского вторжения. Не проспите, украинцы!» — обращается Алексей Г.

Напомним, 16 февраля агентство Reuters запустило видеотрансляцию на своём YouTube-канале с камеры наблюдения в центре украинской столицы, на которую, судя по заверениям западных политиков, должна была совершить нападение российская армия. В ходе трансляции зрители могли услышать гимн СССР, звук которого уловила камера видеонаблюдения.