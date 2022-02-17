«США так сильно хотят войны, но Путин им мешает» — сети об Украине и России
Соединенные Штаты обвинили Россию во лжи относительно отвода войск от границ Украины, заявив, что Москва сосредоточила вблизи границы ещё 7 тыс. военнослужащих. Британское военное командование также утверждает, что они заметили, как российские вертолеты и полевой госпиталь движутся к границе Украины.
Следите за развитием событий в трансляции: «Запад хочет «вторжения России», Украина обстреливает Донбасс — трансляция»
Американские пользователи Twitter обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times.
«Еще больше лжи и пропаганды от корпоративной прессы, которая принадлежит Raytheon, General Electric и другим компаниям, наживающимся на войне. Как это шокирует!» — пишет @VeniVidiBitcoin.
«Нет никаких крупных конфликтов в данный момент. Страны были бы вынуждены сократить военные расходы, а мы все знаем, что США этого не хотят, поэтому, конечно, они будут продолжать эскалацию, пока не начнется война. Война означает — больше денег, а это почему-то хорошо для США», — отмечает @LexiusCoda.
«Может быть, вам стоит прекратить распространять эту панику по всему интернету? Россия смеется над всем, что вы пишете, никто не собирается нападать на Украину, нет причин. Русский народ хочет быть в мире с американцами», — указывает @yaotonsen.
«Есть ли какой-нибудь реальный источник, который вы собираетесь предоставить, или вы только и делаете, что повторяете пропаганду?» — задает риторический вопрос @LeftOfInsanityP.
«Прекратите пытаться втянуть нас в войну, NYT. После Ирака вам уже никто не верит», — подчеркивает @_SoccerThoughtsю
«Найдите другую историю, чтобы отвлечь американцев. Никто не верит этому. Это пропаганда», — уверен @DuncanAbon.
«Печально то, что между тремя игроками: США — Россией — NYT, мы не знаем, кто говорит правду. Лол», — подчеркивает @mtgawd.
«В наш век геополитики имеет ли это значение?» — отвечает @brentphoto_nyc.
«А еще у них есть оружие массового поражения, о, и они собираются вторгнуться сегодня, нет, подождите, завтра, ну, может быть, на следующей неделе», — иронизирует @CMGromoll.
«Так никто не хочет войны, но повелители войны в США продолжают пытаться придумать новую войну, они тоже хотят свои миллиарды…» — размышляет @EricGol48838457.
«США так сильно хотят войны, но Путин им мешает», — комментирует @Christo88938869.
Как сообщало ИА REGNUM, российские власти категорически отвергают утверждения о якобы имеющихся агрессивных планах в отношении Украины. В посольстве РФ заявили, что в США продолжается «антироссийская истерия».