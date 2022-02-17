Зеленский войдет в историю как президент — предатель украинских территорий Донбасса. Об этом 16 февраля в эфире телеканала «Наш» заявила бывший депутат Рады Надежда Савченко.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Если даже Россия признает… [ДНР и ЛНР] независимыми республиками, это не мешает Минским договоренностям… Конечно, Украина сделает ставку на то, что «Минска» не существует, потому как одна из сторон-подписантов… отказалась от исполнения Минских… Мне… больно… что… так нагло и откровенно власть [Украины] отказывается от своих людей. Назвала их не украинцами, назвала их не такого сорта, назвала их паспортами Российской Федерации, назвала их прозомбированными и сказала, зачем они нам нужны?.. Еще патриоты (речь об украинских националистах — М. Р.) кричат, что там наша земля?.. Я… считаю это… предательством Украины, сдачей территорий… Сейчас Зеленский сдает Донбасс. И тоже будет делать это, пытаясь… История зафиксирует Зеленского как президента — предателя украинских территорий Донбасса…» — сказала Савченко.

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Заявление украинского политика обсудили на YouTube-канале «Наш».

»ЛДНР признают! А вот Украина действительно выступила как агрессор к гражданам своей страны. Теперь события изменятся…» — отреагировал Александр И.

«Как я понял, мешают договариваться наглосаксы и нацики. Да и как после всего произошедшего и происходящего до сих пор можно простить и снова жить с Украиной? По-моему, никак», — отметил «Вчера Завтра».

«Всё идёт по плану», — смеется «кот учёный».

«Донбасс вы уже давно потеряли, теперь осталось отдать Польше запад и остаться у своих истоков Запорожской сечи. И когда-нибудь придёт очередной Богдан Хмельницкий, и жизнь наладится», — отреагировала Светлана С.

«Ты посмотри, как Надя за говорила «наши люди», а что же ты стреляла в своих людей?» — задался вопросом Вадим К., подразумевая 2014 год, когда Савченко принимала участие в гражданской войне в Донбассе.

ВАДИМ ЧУПРИНА Надежда Савченко

«Минский формат предполагает сначала разговор с ЛДНР, изменение Конституции Украины, широкую автономию, и… это всё, о чем нужно говорить. А признание независимости — это только один из шагов к будущему статусу. После этого можно говорить, к кому и в каком качестве они присоединятся. И чем дольше Украина этого не понимает, тем меньше у нее шансов на присоединение ЛДНР к ней самой. Вот и вся правда», — добавил Serhiy P.

«Вы про*рали и Донбасс. 8 лет вам выкручивали руки, чтоб вы его вернули… Убогие и бестолковые. Вы всё боретесь с «русской оккупацией», а сами уже оккупированы наткой (НАТО — М. Р.). И вы больше не рыпнетесь. Кормите теперь чужую армию, а мы заберем своих, которых не бросаем», — подытожила участница обсуждения, по всей видимости, из России Людмила М.

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