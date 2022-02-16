16 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что Верховная рада Украины в ходе заседания, которое состоялось 15 февраля, проголосовала за обращение к ООН, Европейской комиссии, а также ПАСЕ относительно непризнания Луганской и Донецкой Народных Республик.

Мирослава Романенко, , 19:25 — REGNUM Верховная рада Украины в ходе заседания 15 февраля проголосовала за обращение к ООН, Европейской комиссии, а также ПАСЕ относительно непризнания Луганской и Донецкой Народных Республик, сообщает украинское издание «Страна».

Минские соглашения Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Обращение украинского парламента было адресовано Организации Объединенных Наций, Европейской комиссии, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, правительствам и парламентам государств мира.

Верховная рада Украины осуждает какие-либо попытки России легализовать независимость ДНР и ЛНР и призывает не признавать какие-либо решения российской стороны, относящиеся к признанию независимости республик Донбасса.

Новость обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time и «Новое издание».

«Всё-таки просим войны», — отреагировал Kostya.

«Почему в списке нет «Спортлото»? Непорядок», — иронизирует Magic Carpet.

«Госдума ещё даже обсуждать не начинала, а паяцы в Раде уже «не признают»… Интересно, а кого вообще их мнение интересует?» — задумался Павел Юрьевич.

«На Россию равняются в каждом своём решении. Ай, молодцы, независимые», — написал Nikita C.

«В галактический сенат», — пошутил R Ro, указывая на то, куда бы следовало обратиться с данным вопросом украинской Раде.

«Они будут признаны независимыми, поскольку окраина (Украина. — М. Р.) не желает выполнять Минские соглашения. А как только они будут признаны независимыми, на их территориях будут размещены регулярные войска РФ вблизи восточной границы окраины», — написал XYMOX.

«Минские выполнять не хотят, восемь лет сидят, как крысы в окопах, что ж вы хотите тогда?..» — недоумевает Zsamoan.

«А кто-то в Думе будет учитывать мнение Рады? Кстати, у украинцев никто не спросил об этом», — отметила Татьяна.

«Кто их спрашивать будет? Клоуны», — пишет «Kіевлянинъ».

"А у них РФ разрешение спросила?» — с сарказмом поинтересовался Igor.

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«Если даже самой Раде частенько плевать на законы и указы свои же, то почему жителям ЛДНР не должно быть пофигу на них?» — недоумевает Илья.

«Кстати, а что про Крым забыли? Признают его… или нет? И за кем?» — не без сарказма спросил VK.

«Может, пора хоть какие-то переговоры вести…, а не сидеть в Раде и кнопки тыкать…» — призвал Andrey S.

«Мира они хотят. Да-да, очень заметно», — отреагировал Андрей.

«Какие «логичные». Для чего нужен этот проект, если ЛДНР считается территорией Украины? Или заняться… больше нечем в этой Раде? А санкции против граждан и организаций Украины Рада признает?» — задался вопросом Sergei.

«Раньше нужно было думать, было семь лет!!! Да, дай Бог, чтоб РФ признала. Люди там уже устали от войны!!!» — подытожил Konstantin.

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